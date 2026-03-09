قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس 5 أشخاص من بينهم سيدة لاتهامهم بإنهاء حياة شاب في مشتول السوق
الكاف يعلن عن زيادة مكافآت بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
واشنطن تضرب بقوة.. إدراج الإخوان المسلمين في السودان على قائمة الإرهاب العالمية
نهاية حقبة صلاح في ليفربول.. من سيكون الخاسر الأكبر؟
عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء
خلف الحبتور لـ امريكا: لا نحتاج لحمايتكم.. كل ما نريده بقاء أذاكم بعيدًا عنا
أزمة مستحقات تشعل الغضب داخل مودرن سبورت
موقف مصري حاسم ضد انتهاكات الاحتلال.. وخبير: ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي
قفزة كبيرة في سعر النفط اليوم الإثنين
بداية واعدة.. خالد الغندور يشيد بـ حمزة عبد الكريم بعد مشاركته الأولى مع برشلونة أتلتيك
ترتيب الدوري الممتاز قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش
نجل أحد المصابين أمام الرئيس: أنا عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالكاجوال.. ظهور لافت لـ ميرنا جميل عبر إنستجرام

ميرنا جميل
ميرنا جميل
ميرنا محمود

شاركت الفنانة ميرنا جميل جمهورها صورا من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت ميرنا جميل بإطلالة جذابة لافته بالكاجوال مرتدية بلوزة بيضاء نسقت معها بنطلون جينز ، لتكشف عن أناقتها ورشاقتها.

وتشارك الفنانة ميرنا جميل، في سباق دراما رمضان هذا العام من خلال مسلسلي الكينج بطولة محمد عادل إمام وبابا وماما جيران بطولة أحمد مالك

وتحدثت الفنانة ميرنا جميل عن حماسها لشخصية "هدية" في مسلسل الكينج منذ قراءة فكرته في العام الماضي، قبل أن يعود إليها السيناريو عند دخول المسلسل حيز التنفيذ، لافتة إلى أنها كانت متحمسة بشدة للعمل لأسباب عدة منها الدور وتحولات الشخصية ورغبتها في التعاون مع محمد إمام بالإضافة إلى تعاونها مع المخرجة شيرين عادل.

وأضافت ميرنا جميل، أن "هدية" التي تحب "الكينج" في الأحداث تمثل لها اختلافاً مهماً عمّا قدمته سابقاً، فهي فتاة شعبية لكنها شديدة الطيبة والبساطة، تتحرك بدافع القلب لا الحسابات، وتقع في مشكلات كثيرة بسبب اندفاعها وحبها الصادق.

كما أن مسلسل بابا وماما جيران بطولة أحمد داود، وميرنا جميل، وشيرين، وعايدة رياض، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وهو من تأليف ولاء الشريف وإخراج محمود كريم.

ميرنا جميل صور ميرنا جميل اطلالات النجوم اعمال ميرنا جميل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

الأرز

الطن زاد 1000 جنيه.. تعرف على أسعار الأرز بالأسواق الآن

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

الزوجة الضحية بالغربية

هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

أسعار العملات الأجنبية

متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين

النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر

لم يتحرش بها.. النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر

ترشيحاتنا

القراقيش

القراقيش على الطريقة المصرية.. وصفة سهلة لعيد الفطر

فوائد النياسيناميد

يعالج الحبوب والتجاعيد .. اكتشف طريقة استخدام النياسيناميد

فول

هنتسحر ايه النهاردة .. فول بالعصفر وطعمية بالجبنة الكريمي

بالصور

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

عصير الأناناس.. فوائد صحية لا تعلمها

عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

بي إم دبليو تكشف عن المواصفات الأولى لسيارتها الكهربائية الجديدة

BMW i3
BMW i3
BMW i3

نائبة محافظ الشرقية تتابع تنفيذ أعمال التطوير بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد