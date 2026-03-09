بالكاجوال.. ظهور لافت لـ ميرنا جميل عبر إنستجرام

شاركت الفنانة ميرنا جميل جمهورها صورا من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت ميرنا جميل بإطلالة جذابة لافته بالكاجوال مرتدية بلوزة بيضاء نسقت معها بنطلون جينز ، لتكشف عن أناقتها ورشاقتها.

وتشارك الفنانة ميرنا جميل، في سباق دراما رمضان هذا العام من خلال مسلسلي الكينج بطولة محمد عادل إمام وبابا وماما جيران بطولة أحمد مالك

وتحدثت الفنانة ميرنا جميل عن حماسها لشخصية "هدية" في مسلسل الكينج منذ قراءة فكرته في العام الماضي، قبل أن يعود إليها السيناريو عند دخول المسلسل حيز التنفيذ، لافتة إلى أنها كانت متحمسة بشدة للعمل لأسباب عدة منها الدور وتحولات الشخصية ورغبتها في التعاون مع محمد إمام بالإضافة إلى تعاونها مع المخرجة شيرين عادل.

وأضافت ميرنا جميل، أن "هدية" التي تحب "الكينج" في الأحداث تمثل لها اختلافاً مهماً عمّا قدمته سابقاً، فهي فتاة شعبية لكنها شديدة الطيبة والبساطة، تتحرك بدافع القلب لا الحسابات، وتقع في مشكلات كثيرة بسبب اندفاعها وحبها الصادق.

كما أن مسلسل بابا وماما جيران بطولة أحمد داود، وميرنا جميل، وشيرين، وعايدة رياض، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وهو من تأليف ولاء الشريف وإخراج محمود كريم.