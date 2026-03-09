توروب يحسم القرار.. من يحرس عرين الأهلي أمام طلائع الجيش؟

يواصل الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي، تطبيق سياسة التدوير التي يتبعها على مركز حراسة مرمى الفريق الأحمر خلال الفترة الحالية.

الاهلي

وكتب أحمد ياسر نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك “ محمد الشناوي يعود لحراسة مرمى الأهلي خلال مواجهة اليوم أمام طلائع الجيش”

ويستعد فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة مهمة أمام منافسه طلائع الجيش مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة للمسابقة.

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم الإثنين 9 مارس، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت السعودية.

وتذاع مباراة الأهلي ضد الطلائع عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.