واشنطن بوست: فيديو يوثق تورط أمريكا في ضرب مدرسة إيرانية بصاروخ كروز
الرئيس السيسي يشاهد فقرة مؤثرة بعنوان حلم الشهيد.. فيديو
خالد الغندور يثير الجدل بسبب حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو في عيد الفطر
نادية مصطفى: شائعات الوفاة إساءة أخلاقية ويجب أن يُحاسب القانون أصحابها
تداعيات حرب إيران تصل لمصر.. الرئيس السيسي يوجه تحذيرًا عاجلًا
للطلاب والموظفين.. إجازة عيد الفطر 2026 رسميًا
الرئيس السيسي أمام قمة "مصر والاتحاد الأوروبي": الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من أمننا.. ونرفض أي مساس بسيادة الأشقاء
الرئيس السيسي يستمع لـ أوبريت 100 مليون فدائي
نال الشهادة وسلاحه بيده.. والدة الشهيد أحمد خالد تحكي عن بطولاته أمام الرئيس
تجاوز 117 دولار.. برميل النفط يحقق أعلى مستوى سعري بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران
خلال جولة مفاجئة.. جمبلاط يتابع سير العمل في "حلوان للمسبوكات والأجهزة المعدنية"
رياضة

ميدو عن تصريحات أيمن الشريعي: لازم يكون فيه دوافع لكل فريق

ميدو
ميدو
عبدالله هشام

علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، على تصريحات أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي قبل اللقاء المرتقب أمام الأبيض في بطولة الدوري.

وكتب ميدو ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : حديث ايمن الشريعي رئيس نادي انبي حديث واقعي!!ايه هي الدوافع بالنسبه ل 3 أندية على الأقل موجودة في السبعة اللي فوق؟.

وأوضح: لازم رابطة الأندية ترصد مكافئات مادية متدرجة حسب مركزك في الجدول بنهاية الموسم لازم الأندية تتنافس لغاية آخر اسبوع حتى لو ماعندهاش أمل تشارك في افريقيا!! لازم يبقى في دوافع لكل الفرق يا اما الدوري السته دي هيبقى كوميدي اكتر من الموسم اللي فات.

وكان أيمن الشريعي، أكد في تصريحاته، أن هدفه ليس الدخول لمجموعة المنافسة على بطولة الدوري والهدف تحقق بتصدر مجموعة الهبوط.

مباراة الزمالك القادمة

ويواجه الزمالك نظيره إنبي، في التاسعة والنصف مساء غدا الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري، في ختام مباريات المرحلة الأولى من بطولة الدوري المصري.

وحقق فريق الزمالك فوزًا مثيرًا على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الـ 21 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة وذلك بعد فوزه على الاتحاد السكندري وذلك بفارق 3 نقاط عن الأهلي وبراميدز اللذان يملكان 40 نقطة ويتنافسان على المركزين الثاني والثالث بفارق الأهداف.

الزمالك ميدو أيمن الشريعي إنبي نادي انبي

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

رابطة الاندية

إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري

الغندور

برافو رابطة الأندية...الغندور يثير الجدل بشأن جدول مباريات الزمالك

الأرز

الطن زاد 1000 جنيه.. تعرف على أسعار الأرز بالأسواق الآن

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عزف سلام الشهيد بحضور الرئيس السيسي

عمر على عوض

بدء احتفال يوم الشهيد بآيات قرآنية بصوت آحد متسابقي دولة التلاوة

الدكتورة دينا أبو الخير

دينا أبو الخير: السيدة رفيدة أول طبيبة في الإسلام أسست نظام المستشفيات الميدانية

نائبة محافظ الشرقية تتابع تنفيذ أعمال التطوير بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بعدد من مراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

فوائد الشاي الأخضر للصحة أثناء رمضان

فوائد الشاي الأخضر للصحة أثناء رمضان
فوائد الشاي الأخضر للصحة أثناء رمضان
فوائد الشاي الأخضر للصحة أثناء رمضان

بطول 1.5 كم وتكلفة 6 مليون جنيه.. توسعة ورصف طريق كوبري البحر / أبو طبل بمنيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

