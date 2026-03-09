ميدو عن تصريحات أيمن الشريعي: لازم يكون فيه دوافع لكل فريق

علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، على تصريحات أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي قبل اللقاء المرتقب أمام الأبيض في بطولة الدوري.

وكتب ميدو ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : حديث ايمن الشريعي رئيس نادي انبي حديث واقعي!!ايه هي الدوافع بالنسبه ل 3 أندية على الأقل موجودة في السبعة اللي فوق؟.

وأوضح: لازم رابطة الأندية ترصد مكافئات مادية متدرجة حسب مركزك في الجدول بنهاية الموسم لازم الأندية تتنافس لغاية آخر اسبوع حتى لو ماعندهاش أمل تشارك في افريقيا!! لازم يبقى في دوافع لكل الفرق يا اما الدوري السته دي هيبقى كوميدي اكتر من الموسم اللي فات.

وكان أيمن الشريعي، أكد في تصريحاته، أن هدفه ليس الدخول لمجموعة المنافسة على بطولة الدوري والهدف تحقق بتصدر مجموعة الهبوط.

مباراة الزمالك القادمة

ويواجه الزمالك نظيره إنبي، في التاسعة والنصف مساء غدا الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري، في ختام مباريات المرحلة الأولى من بطولة الدوري المصري.

وحقق فريق الزمالك فوزًا مثيرًا على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الـ 21 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة وذلك بعد فوزه على الاتحاد السكندري وذلك بفارق 3 نقاط عن الأهلي وبراميدز اللذان يملكان 40 نقطة ويتنافسان على المركزين الثاني والثالث بفارق الأهداف.