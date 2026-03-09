ريهام عبد الغفور: صعوبة نرجس إنها تظهر عكس ما بداخلها | خاص

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور عن الصعوبة التي واجهتها في أداء شخصية نرجس.

وتابعت ريهام عبد الغفور في تصريحات خاصة لصدي البلد: صعوبة شخصية نرجس بالنسبة لي كممثلة انها تظهر عكس ما بداخلها في كثير من الأحيان، فهي شخصية غير سوية وغريبة.

وأضافت ريهام عبد الغفور : واحد من الأسباب التي حمستني لهذا العمل هو قصتها مع والدتها تحديدًا، ففي كثير من الأحيان نتحدث في الأعمال الدرامية عن عقوق الأبناء، ولكن لم نتحدث عن عقوق الآباء، فهناك أهالٍ بسبب الضغوط التي يمارسونها على أبنائهم يخلقون منهم شخصيات كارهة أو مجرمة، لذا فقد أحببت هذا الخط في العمل.

أبطال مسلسل حكاية نرجس:

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، وإنتاج محمد مشيش، ويتكون من 15 حلقة.

ومن المنتظر أن تقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الإنجاب، حيث يلقي العمل الضوء على تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.