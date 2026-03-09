صدام قوي بين الأهلي والمصري في دوري سيدات الكرة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي مع نظيره المصري في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري.

ويدخل الأهلي المباراة برصيد 53 نقطة، بعد تحقيق 17 فوزًا، وتعادل في مباراتين، مقابل هزيمة وحيدة، حيث بدأ مشواره في المسابقة بالفوز على بالم هيلز 3-0، وعلى اتحاد بسيون 9-0، وعلى رع 5-0، وخسر من مسار 2-3، ثم فاز على المصري 5-0، وعلى المقاولون العرب 6-0، وتعادل مع زد 2-2، ثم الفوز على الطيران 12-0، وعلى البنك الأهلي 5-0، وعلى ساك 3-1، وعلى الزمالك 5-0، وعلى بيراميدز 2-0، وعلى إنبي 3-0، وعلى وادي دجلة 2-0، وعلى مودرن سبورت 2-0، وعلى بالم هيلز 8-0، وعلى اتحاد بسيون 5-0، وعلى رع 5-0، وعلى البنك الأهلي 4-0، وعلى مسار 2-2، مسجلًا 90 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 8 أهداف فقط.

وتُقام منافسات الدوري هذا الموسم بنظام المجموعة الواحدة من دورين (ذهابًا وإيابًا)، في نسخة تشهد المشاركة الثانية للأهلي، بعد ظهوره الأول في الموسم الماضي، والذي أنهاه بالمركز الثاني في جدول الترتيب، إلى جانب تتويجه بلقب كأس مصر. ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلًا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، وعبد اللطيف رضا محللًا للأداء، ويارا صفوت المدير الإداري، وإبراهيم حمدان إداري شؤون اللاعبين، وأسماء الدمرداش طبيب الفريق، وراندا ياسر وهايدي العشيري للعلاج الطبيعي.