ضمن ليالي رمضان.. فرقة قنا للإنشاد الديني في حفل بالحديقة الثقافية الليلة

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، اليوم الاثنين، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية والأدبية، وذلك بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، ضمن برنامج "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، وفي إطار احتفالات وزارة الثقافة بالشهر الفضيل.

وتستقبل الحديقة الثقافية الجمهور بدءا من الثامنة والنصف مساء، مع مجموعة من الورش الفنية تقدمها إدارة المواهب، ومنها ورشة تصميم فانوس، وورشة رسم بارز بالمعجون، وورشة تلوين، فيما تقدم إدارة التمكين الثقافي ورشة لتعليم الطرق على النحاس.

وتتواصل الفعاليات مع ورشة إكسسوارات ضمن نشاط إدارة ثقافة الطفل، تليها ورشة لتعليم فن النسيج، وأخرى عن فن العقدة، إلى جانب ورشة تصميم كروت تهنئة بالورق الكانسون والفوم الجليتر، ولقاءات تثقيفية.

وتقدم إدارة الجمعيات الثقافية معرضا للمنتجات التراثية، إلى جانب تنفيذ ورشة حرف يدوية، فيما تواصل الإدارة العامة للمكتبات مسابقاتها الثقافية إلى جانب تنظيم معرض للكتاب يضم أحدث إصدارات الهيئة بأسعار مخفضة.

أما على الجانب الأدبي، يستقبل المقهى الثقافي لقاء جديدا ضمن برنامج "راوي من بلدنا"، يقدمه الشاعر والباحث د. مسعود شومان، ويشمل استمرار عروض السيرة الهلالية بمشاركة فرقة الفنان عز الدين نصر الدين.

وضمن برنامج "واحة الشعراء"، تقام أمسية شعرية يديرها الشاعر عزت إبراهيم، بمصاحبة الفنان أحمد إسماعيل، ويشارك فيها الشعراء: رضا عبد النبي، سعيد عبد المقصود، عبير الراوي، علي نوح، حامد أنور، عمرو عامر، محمد توفيق لبن، وصلاح بدران.

وضمن برنامج "إضاءات حول إصدارات الهيئة"، يعقد لقاء لمناقشة كتاب "بين سطوة الصورة وسلطة المبدع"، تأليف د. أمل الجمل، ضمن سلسلة آفاق السينما.

ويختتم اليوم مع عرض فني تقدمه فرقة قنا للإنشاد الديني، على مسرح الحديقة.

وتنفذ فعاليات ليالي رمضان بالحديقة الثقافية من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، والإدارات التابعة، وتستمر بالمجان للجمهور حتى مساء غد الثلاثاء.

وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة أكثر من 679 فعالية ثقافية وفنية كبرى خلال شهر رمضان في 8 مواقع مركزية بالقاهرة والأقاليم، إلى جانب مئات الفعاليات بالمواقع الثقافية التابعة لها في مختلف المحافظات طوال الشهر الكريم.