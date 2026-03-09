غادة إبراهيم: لو ارتديت الحجاب لن أعتزل التمثيل

كشفت الفنانة غادة إبراهيم حقيقة خضوعها لعمليات التجميل، مؤكدة أنها لم تجرِ أي عمليات تجميل في وجهها.

وأشارت إلى أنها أجرت فقط عملية شفط دهون من جسدها، موضحة أنها راضية تمامًا عن ملامحها ولا تفكر في تغييرها.

وقالت غادة إبراهيم، خلال لقائها في برنامج «ورا الشمس» الذي تقدمه الإعلامية ياسمين الخطيب، إن البوتوكس لا يغير شكلها بشكل كبير، مؤكدة أنها لا ترى سببًا لتغيير خلقة الله لأنها تحب ملامحها وتشعر بالرضا عنها.

كما تحدثت الفنانة غادة إبراهيم عن موقفها من ارتداء الحجاب، مؤكدة أنها إذا ارتدته يومًا ما فلن تعتزل التمثيل.

وأوضحت أنها ستستمر في التمثيل ولكن من خلال تقديم أدوار محترمة تتناسب مع الحجاب.

وقالت غادة إبراهيم، إن قرار ارتداء الحجاب إذا حدث سيكون عن قناعة كاملة، مؤكدة أنها لا يمكن أن تخلعه بعد ذلك لأنها لا تتراجع عن قراراتها.