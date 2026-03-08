قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير المالية: 80 مليار جنيه سداد طوعي للضرائب وإقرار أنشطة بـ تريليون جنيه
أمن المواطن الغذائي "خط أحمر".. كواليس التدخل الرئاسي لضبط الأسواق
ليلة 19 رمضان.. إقبال واسع على الجامع الأزهر ومشاركة لافتة للقراء الشباب في إحياء التراويح
الخارجية الأمريكية: عودة أكثر من 32 ألف مواطن سالمين من الشرق الأوسط
الركراكي يكشف سر رفضه تقديم خليفته محمد وهبي مدربًا لنتخب المغرب
إطلاق مبادرة في مجال التوثيق الفوتوغرافي بالمناطق الأثرية لضمان الدقة التاريخية
انتقل للدوري الإيطالي.. شبكة إنجليزية توجّه رسالة مثيرة إلى عمر مرموش
دعاء ليلة القدر المستحب.. الإفتاء تحدد 7 كلمات يدعو بها المسلم
السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة متجهة إلى حقل شيبة في الربع الخالي
السعودية: حالتا وفاة و12 مصابا بسبب سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني في الخرج
أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟
السفير الصيني في الأردن: بكين تعتزم إرسال مبعوثا للشرق الأوسط لدعم وقف فوري لإطلاق النار
فن وثقافة

وليد فواز يتحدى كزبرة بسبب ميراث والده في "بيبو"

وليد فواز يتحدى كزبرة بسبب ميراث والده في "بيبو"
وليد فواز يتحدى كزبرة بسبب ميراث والده في "بيبو"
أوركيد سامي

يشارك الفنان وليد فواز، في بطولة مسلسل "بيبو"، المذاع  عبر قناة on، ومنصة "واتش ات"، في النصف الثاني من رمضان.

وخلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "بيبو" يجلس وليد فواز الذي يلعب دور "خليفة"، رفقة راجح ووئام مجدي، ويبدو أنه يتاجر في شئ ليس قانوني، وكان غاضب من عدم استلام أمواله.

ولكن يأتي لخليفة اتصال هاتفي، تطلب منه مقابلته على الفور في الأقصر، حيث أنه لديه خلاف كبير مع والده "سيد رجب"، ولا يمكث معهم.

وعلى الفور يذهب خليفة لمقابلة والدته "هالة صدقي"، و تقول له أنه لديه أخ من والده فقط، ويجب أن يتخلص منه من أجل الميراث، وتظهر على ملامح خليفة الدهشة بسبب ما فعله والده.

أبطال مسلسل بيبو 
وإلى جانب النجم وليد فواز، يضم مسلسل "بيبو" مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم كزبرة، هالة صدقي، سيد رجب، وئام مجدي، إسلام إبراهيم، نورين أبو سعدة، وإخراج أحمد شفيق، وتأليف تامر محسن، وإنتاج ميديا هب_ سعدي جوهر

اخبار الفن نجوم الفن مسلسل بيبو

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

محامي المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. موكلتي لديها أقوال جديدة تكشف حقيقة الواقعة سنقدمها لجهات التحقيق | تفاصيل

يغير مسار القضية.. دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد يكشف عن أدلة جديدة | تفاصيل

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

وزير الخارجية

مصر تدعو لتفعيل التعاون العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

السعودية

السعودية: مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في قصف إيراني مباشر على حي سكني

فوائد النياسيناميد

يعالج الحبوب والتجاعيد .. اكتشف طريقة استخدام النياسيناميد

فول

هنتسحر ايه النهاردة .. فول بالعصفر وطعمية بالجبنة الكريمي

أرز بالبشاميل

مغذية ولذيذة .. طريقة عمل أرز بالبشاميل

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

للوقوف على مستوى الخدمات.. محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى ديرب نجم المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

