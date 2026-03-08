وليد فواز يتحدى كزبرة بسبب ميراث والده في "بيبو"

يشارك الفنان وليد فواز، في بطولة مسلسل "بيبو"، المذاع عبر قناة on، ومنصة "واتش ات"، في النصف الثاني من رمضان.

وخلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "بيبو" يجلس وليد فواز الذي يلعب دور "خليفة"، رفقة راجح ووئام مجدي، ويبدو أنه يتاجر في شئ ليس قانوني، وكان غاضب من عدم استلام أمواله.

ولكن يأتي لخليفة اتصال هاتفي، تطلب منه مقابلته على الفور في الأقصر، حيث أنه لديه خلاف كبير مع والده "سيد رجب"، ولا يمكث معهم.

وعلى الفور يذهب خليفة لمقابلة والدته "هالة صدقي"، و تقول له أنه لديه أخ من والده فقط، ويجب أن يتخلص منه من أجل الميراث، وتظهر على ملامح خليفة الدهشة بسبب ما فعله والده.

أبطال مسلسل بيبو

وإلى جانب النجم وليد فواز، يضم مسلسل "بيبو" مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم كزبرة، هالة صدقي، سيد رجب، وئام مجدي، إسلام إبراهيم، نورين أبو سعدة، وإخراج أحمد شفيق، وتأليف تامر محسن، وإنتاج ميديا هب_ سعدي جوهر