بوتين: نظام كييف يسيطر حاليًا على 15% فقط من أراضي دونيتسك

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن نحو 15-17% فقط من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية تقع حالياً تحت سيطرة نظام كييف، وفقاً للتقارير الواردة.

وقال بوتين، خلال اجتماعه مع رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين - وفقًا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - إنه قبل 6 أشهر كانت سلطات كييف تسيطر على نحو 25% من أراضي الجمهورية، أما الآن فهي تسيطر على نحو 17% فقط منها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس الاثنين، في بيان لها، أن "القوات الروسية حررت بلدة جولوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشار البيان إلى أن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، استهدفت البنية التحتية للطاقة، التي تدعم أنشطة المجمع الصناعي العسكري والمؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة".