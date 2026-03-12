طلب إحاطة برلماني لكشف مصير أموال المشاركة المجتمعية لشركات البترول

تقدّم المهندس صالح عبد المنعم راغب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار القيام بالدور الرقابي للبرلمان والحرص على تحقيق الشفافية وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة بما يخدم المواطنين.

وطالب النائب في طلب الإحاطة بالكشف عن المخصصات المالية للمشاركة المجتمعية لشركات البترول العاملة في نطاق الدخيلة والعامرية وبرج العرب بمحافظة الإسكندرية، مع توضيح أوجه إنفاق هذه الأموال ومدى انعكاسها على مستوى التنمية والخدمات المقدمة للمواطنين في تلك المناطق التي تضم أكبر تجمع لشركات البترول على مستوى الجمهورية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن طلب الإحاطة يستهدف الوقوف على إجمالي قيمة أموال المشاركة المجتمعية التي خصصتها كل شركة خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب إعادة تقييم أولويات الإنفاق لضمان توجيهها بالشكل الأمثل بما يحقق أكبر استفادة لأهالي المنطقة، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والصرف الصحي ورصف الطرق، فضلًا عن دعم القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن منطقة غرب الإسكندرية تمثل أهمية اقتصادية واستراتيجية كبيرة، في ظل احتضانها عددًا كبيرًا من شركات البترول، ما يستوجب أن ينعكس هذا الثقل الصناعي والاقتصادي في صورة تنمية حقيقية وخدمات ملموسة تعود بالنفع المباشر على المواطنين.