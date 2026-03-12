صحة النواب: كرسي الأسنان بالقاهرة عليه أكثر من 50 طبيبا

أكد النائب نبيل العطار عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، وكبير أطباء الأسنان بالقاهرة، أن كرسي طب الأسنان في القاهرة يشهد اكتظاظًا شديدًا، حيث يوجد عليه أكثر من 50 طبيبًا، مما يعكس عدم التوازن في توزيع الكوادر الطبية بين المحافظات.

وأشار العطار، خلال حديثه ببرنامج "من أول وجديد" تقدمه الإعلامية نيفين منصور، إلى أن هذا الاكتظاظ يتزامن مع وجود رغبة لتقليل نسبة التكليف، وهو ما يفاقم مشكلة توزيع الأطباء ويؤثر على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بشكل عادل.

وأضاف أن الحل الأمثل يتمثل في تطبيق نظام تكليف محلي حسب الحاجة لكل محافظة، مع فترة تكليف لا تقل عن خمس سنوات، لضمان استقرار الأطباء وتحويل التكليف إلى تعيين فعلي يحقق مصلحة المجتمع.