الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

ابتسامة قياسية.. رجل يكتشف بعد 42 عاما أنه يملك أكبر عدد من الأسنان في العالم

ابتسامة قياسية
ابتسامة قياسية
أمينة الدسوقي

في واقعة طريفة ونادرة في آن واحد، اكتشف رجل أربعيني أن ابتسامته تخفي رقما قياسيا عالميا لم يكن على علم به طوال سنوات حياته فبعد أكثر من أربعة عقود، تبين أن عدد أسنانه يتجاوز بكثير العدد الطبيعي لدى البشر، ليحمل لقب صاحب أكبر عدد من الأسنان المسجلة عالمياً.

اكتشاف غير متوقع أثناء وجبة عائلية

عادة ما يمتلك الإنسان البالغ 32 سناً، لكن بعض الحالات النادرة تشهد زيادة في هذا العدد دون أن يشعر أصحابها بأي مشكلة تذكر، خصوصا إذا نمت الأسنان الزائدة بشكل طبيعي.

وهذا ما حدث مع براثاب مونياندي، الرجل البالغ من العمر 42 عاما والأب لطفل واحد، والذي سجل اسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كصاحب أكبر عدد من الأسنان في العالم، ليحمل بذلك واحدة من أغرب الابتسامات المسجلة.

بدأت القصة بشكل عفوي خلال وجبة عائلية عام 2021، عندما لفت انتباهه شكل أسنانه، فقرر عدّها. يقول مونياندي:
"عندما أحصينا الأسنان اكتشفنا أن لدي 38 سناً، وبعد إجراء صور الأشعة تبين وجود أربعة أسنان أخرى لم تظهر بعد".

وبحلول أوائل عام 2023، وصل إجمالي عدد أسنانه إلى 42 سناً، معظمها نما بشكل مستقيم ومن دون أي مضاعفات صحية تُذكر.

عناية مضاعفة رغم عدم وجود مشاكل

ورغم هذا العدد غير المعتاد من الأسنان، يؤكد مونياندي أنه لا يعاني أي مشاكل صحية مرتبطة بها، لكنه يحتاج إلى اهتمام إضافي عند تنظيف أسنانه.

ويقول: "إنه شعور رائع ومميز أن أحمل الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من الأسنان".

ما هي حالة "فرط الأسنان"؟

تعرف هذه الحالة طبياً باسم فرط الأسنان، وهي ظاهرة نادرة نسبياً تصيب ما بين 0.1% و3.8% من الأشخاص حول العالم.

ويوضح أطباء الأسنان أن هذه الحالة غالبا ما تعود إلى عوامل وراثية، أو إلى خلل في ما يُعرف بـ"الصفيحة السنية"، وهي مجموعة الخلايا التي تتشكل منها الأسنان أثناء مراحل نمو الإنسان.

وفي حال لم تسبب الأسنان الزائدة أي مشكلات صحية، فإن الأطباء يفضلون غالباً تركها دون تدخل جراحي.

متى تصبح الأسنان الزائدة مشكلة؟

على الرغم من أن بعض الحالات تمر من دون مضاعفات، فإن الأسنان الزائدة قد تسبب أحيانا عدة مشكلات، منها:

-صعوبة تنظيف الأسنان بشكل جيد

-زيادة احتمالات تسوس الأسنان وأمراض اللثة

-تأثير محتمل على انطباق الفك إذا أعاقت ترتيب الأسنان الطبيعي

حالات أكثر غرابة في التاريخ الطبي

وعلى الرغم من أن مونياندي يحمل الرقم القياسي بين الرجال، فإن التقارير الطبية سجلت حالات أكثر غرابة.

ففي عام 2011، وثق تقرير طبي حالة فتاة تبلغ من العمر 11 عاماً كان لديها 81 سناً، بينها 32 سناً دائمة و18 سناً لبنية، إضافة إلى 31 سنا زائدة.

وفي مثل هذه الحالات المعقدة، يتطلب التعامل الطبي تخطيطاً دقيقاً لخلع الأسنان الزائدة، لتجنب أي ضرر محتمل لعظام الفك.

سر يظل مخفيا لسنوات

المثير في حالات فرط الأسنان أن كثيرا من المصابين بها لا يكتشفونها إلا عند زيارة طبيب الأسنان أو أثناء خلع الأسنان اللبنية، إذ إن معظم الأسنان الزائدة تكون غير ظاهرة.

ولهذا قد تمر هذه الحالة لسنوات طويلة دون ملاحظة، قبل أن تتحول فجأة إلى اكتشاف مذهل وربما إلى رقم قياسي عالمي.

