في ذكرى وفاة السيدة خديجة بنت خويلد.. أول من آمن برسول الله
على سفح الأهرامات.. نزال تاريخي بين ألكسندر أوزيك وريكو فيرهوفن لأول مرة بمصر
اعتراض طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية فوق أربيل بالعراق
أسعار النفط تقفز مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
عراقجي: الحرب الامريكية الصهيونية تستهدف المنطقة برمتها
إيران لدول الخليج: لا تسمحوا باستخدام أراضيكم لشن هجمات ضدنا
مجلس الدولة يحسم احتساب المقابل النقدي لرصيد الاجازات عند المعاش
الحكومة تطلق المرحلة الثانية من مبادرة تمويل الصناعات ذات الأولوية
قطر والإمارات والبحرين تعلن تصديها لموجة صواريخ إيرانية
إعادة رسم الشرق الأوسط.. محلل لبناني: أمريكا اتخذت قرار الحرب بالتنسيق مع إسرائيل
مجـ.زرة ميناب.. مقتل 40 شخصا في هجوم إسرائيلي على مدرسة للبنات جنوب إيران
نائب: توسيع دائرة الحرب بالشرق الأوسط يهدد شرايين التجارة والممرات الدولية
أصل الحكاية

لغز في قاع المحيط.. “طريق الطوب الأصفر” على عمق 3000 متر يربك العلماء

أمينة الدسوقي

في واحدة من أكثر اللحظات إثارة خلال استكشاف أعماق المحيط الهادئ، وثقت بعثة علمية مشهداً مدهشاً على عمق يقارب 3000 متر تحت سطح الماء.

مشهد غير مألوف فى أعماق المحيط الهادئ 

التقطت كاميرات سفينة الأبحاث مشهداً صخرياً فريداً دفع العلماء لوصفه فوراً بـ"طريق الطوب الأصفر"، نظرا لشكل الصخور البركانية المتراصة بزوايا قائمة، وكأنها رُصفت بعناية في نمط هندسي دقيق.

موقع الاكتشاف داخل محمية عملاقة

يقع هذا التكوين الغريب فوق قمة جبل نوتكا البحري، ضمن سلسلة ليليوكالاني في قلب محمية باباهاناوموكواكيا البحرية.

وتُعد هذه المحمية واحدة من أضخم المناطق البحرية المحمية في العالم، إذ تمتد على مساحة تزيد عن 582 ألف ميل مربع، أي ما يفوق مساحة جميع الحدائق الوطنية الأمريكية مجتمعة.

فيديو قصير يكشف سر التكوين

أظهر الاكتشاف تفاصيل التكوين الصخري، الذي يعرف علميا باسم “هالوكلاستيت”.

ويتشكل هذا النوع من الصخور عندما تتفاعل الحمم البركانية مع مياه البحر، فتتفتت وتتصلب في أنماط تشبه الطوب.

ويرى الجيولوجيون أن الزوايا الحادة التي بدت وكأنها من صنع البشر تعود إلى عمليات التبريد السريع والانكماش الذي يحدث بعد انفجارات بركانية متتالية في بيئة مائية شديدة البرودة.

جزء من بعثة استكشافية أوسع

جاء الاكتشاف ضمن بعثة علمية اعد أول مسح بصري شامل لسلاسل جبال بحرية غير مكتشفة منذ مهمة رسم الخرائط عام 2021. 

وتشير النتائج الأولية إلى أن قمم هذه الجبال أقل عمقاً مما كان يُعتقد، رغم أنها تعود إلى العصر الطباشيري الممتد بين 66 و145 مليون سنة.

أعماق لم تُستكشف بعد

ورغم التقدم التكنولوجي، لا يزال المجهول يهيمن على أعماق المحيطات فوفق تقديرات العلماء، لم يُستكشف بصرياً سوى نحو 3% من قاع المحمية، بينما تشير الدراسات العالمية إلى أن البشر لم يصلوا إلا إلى جزء ضئيل للغاية من أعماق البحار حول العالم.

العلم يلتقي بالثقافة المحلية

اللافت في هذه البعثة أنها لم تقتصر على الجانب العلمي فقط، بل ضمت ممثلين عن منظمات هاوايية محلية، في خطوة تهدف إلى دمج الثقافة واللغة المحلية ضمن الجهود الاستكشافية، وإضفاء بُعد إنساني وثقافي على البحث العلمي في المنطقة.

عينات نادرة من أعماق سحيقة

خلال عمليات الغوص، جمع الباحثون عينات من صخور البازلت المغطاة بطبقات فيرومانغانيزية، وهي رواسب معدنية تتشكل ببطء شديد على مدى ملايين السنين. 

ويأمل العلماء أن تكشف دراسة هذه العينات عن أسرار المجتمعات الميكروبية التي تعيش في البيئات القاسية، إضافة إلى فهم أعمق للنظم البيئية المرتبطة بالجبال البحرية.

أبحاث مستمرة وخطط مستقبلية

تُحلل العينات حاليا في عدة مؤسسات علمية، تمهيداً لاستخدام النتائج في تطوير استراتيجيات إدارة المواطن البحرية العميقة داخل المحمية، ضمن خطط مراجعة بيئية مرتقبة خلال عام 2026. 

وقد جرى تمويل البعثة عبر الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) بالتعاون مع جهات بحثية متعددة.

نافذة جديدة لفهم كوكبنا الأزرق

يمثل هذا الاكتشاف نافذة فريدة على عالم لا يزال غامضاً إلى حد بعيد فـ"طريق الطوب الأصفر" ليس مجرد تشكيل صخري مذهل، بل دليل حي على التفاعل المعقد بين النار والماء في أعماق الأرض.

ومع استمرار الاستكشافات، يؤكد العلماء أن المحيطات لا تزال تخبئ مفاجآت قد تعيد تشكيل فهمنا للجيولوجيا البحرية، وتكشف عن عجائب طبيعية لم ترها أعين البشر من قبل.

لغز في قاع المحيط طريق الطوب الأصفر أعماق المحيط الهادئ قمة جبل نوتكا البحري هالوكلاستيت

