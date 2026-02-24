قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه
هل حان وقت إعادة ترتيب خط هجوم ليفربول؟ صعود "نجوموها" وتراجع مردود صلاح يفتح النقاش قبل الحسم في الموسم
مركز الأزهر للفتوى يوضح كل ما يتعلق بزكاة الفطر.. وقتها ومقدارها وحكم إخراجها
الاحتلال يطلق النار على الجيش اللبناني في منطقة سردة - مرجعيون
إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة في فرنسا واللاعب يتمسك ببراءته
القاهرة تستضيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
التهديدات مستمرة.. الجيش الأمريكي ينقل 150 طائرة لأوروبا والشرق الأوسط
وزبر البترول: معرض إيجبس 2026 فرصة لتسليط الضوء على مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة
قنبلة تهدد حياة رئيس وزراء أستراليا وإجراء عاجل من السلطات
لمدة 15 سنة.. إيداع المتهم في قضية المنشار الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
أرباح شهرية 17% .. خطوات شراء سند المواطن من البريد
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان تحديث آليات قياس الادخار القومي ورفع جودة البيانات الاقتصادية
أصل الحكاية

مقبرة الذهب المفقودة.. اكتشاف أثري مذهل يكشف أسرار نخبة قبل ألف عام

اكتشاف اثري
اكتشاف اثري
أمينة الدسوقي

أعلن علماء آثار عن اكتشاف مقبرة نادرة يتجاوز عمرها ألف عام في موقع إل كانيو ببرزخ أمريكا الوسطى، في واحدة من أبرز الاكتشافات الأثرية خلال العقدين الأخيرين.

اكتشاف استثنائي يعيد كتابة التاريخ

وتضم المقبرة رفات بشرية مصحوبة بكنوز ذهبية وقرابين خزفية، ما يمنح الباحثين نافذة جديدة على حضارات ما قبل الاستعمار الأوروبي في المنطقة.

مقبرة تعود إلى عصر النخب القديمة

وأوضحت الباحثة الرئيسية جوليا مايو أن المقبرة شيدت بين عامي 800 و1000 ميلادي، مشيرة إلى أن محتوياتها تدل بوضوح على أن المدفونين كانوا من طبقة النخبة الاجتماعية.

فقد عثر على الجثمان مزينا بسوارين وقلادتين صدريتين وقرطين، إلى جانب زخارف ذهبية تجسد خفافيش وتماسيح، وهي رموز ذات دلالات روحية قوية في ثقافات المنطقة قبل وصول الإسبان.

موقع غني بالأسرار التاريخية

تقع المقبرة في منطقة ناتا على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب غرب مدينة بنما في دولة بنما، وهو موقع خضع لأعمال تنقيب مستمرة على مدار عشرين عامًا.

ويضم الموقع عددًا من المدافن الأخرى التي استخدمتها المجتمعات المحلية بين القرنين الثامن والحادي عشر الميلاديين، ما يوفر فرصة نادرة لفهم أنماط الاستيطان والعادات الجنائزية في تلك الحقبة.

دلالات اجتماعية وروحية عميقة

وأكدت وزارة الثقافة البنمية أن الاكتشاف يحمل أهمية كبرى لفهم البنية الاجتماعية والسياسية وشبكات التبادل التجاري والممارسات الطقسية للمجتمعات القديمة.

ويشير توزيع الكنوز داخل المقبرة إلى أن المكانة الاجتماعية كانت تمتد إلى ما بعد الموت، حيث اعتُبر الموت مرحلة انتقالية تستمر خلالها امتيازات النخبة في العالم الآخر.

براعة ذهبية تكشف حضارة متقدمة

وتعكس المشغولات الذهبية المكتشفة مهارة فنية ورمزية لافتة، إذ تضم صدريات وأساور وأقراطا تحمل رموزا مشتركة بين ثقافات المنطقة. 

ويشير وجود هذه القطع إلى أن العمل بالذهب كان حكرًا على الطبقات العليا، ويتطلب خبرات متخصصة وشبكات تجارية للحصول على المواد الخام، ما يعكس تعقيد النظام الاجتماعي والسياسي قبل الحقبة الاستعمارية.

نافذة على عالم اندثر

يعد موقع إل كانيو اليوم أحد أهم المراكز لدراسة التاريخ المبكر في برزخ أمريكا الوسطى، إذ يمنح العلماء رؤى جديدة حول الرموز الثقافية والممارسات الجنائزية ومستوى الثراء والحرفية لدى مجتمعات ما قبل الإسبان. 

ويضيف هذا الاكتشاف بُعدا جديدا لفهم علاقة النخبة القديمة بالسلطة والدين، ليجعل من هذه المقبرة الذهبية نافذة نادرة تطل على عالم طواه الزمن منذ ألف عام.

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

الغندور

الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

سمكة بأربع عيون

سمكة بأربع عيون تعود للحياة بعد نصف مليار سنة.. اكتشاف يعيد كتابة تاريخ الفقاريات

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار خفيفة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار خفيفة في هذه المناطق

سفينة فضائية

سفينة فضائية تستعد لحمل آلاف البشر من الأرض بلا رجعة.. ما القصة؟

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة
لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة
لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة من شوارع منيا القمح

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

قياس السكر في رمضان.. الأوقات الصحيحة لتحديد العلاج ونصائح من استشاري

قياس السكر في رمضان
قياس السكر في رمضان
قياس السكر في رمضان

نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى سنهوت التخصصي والوحدة المحلية والمركز التكنولوجي بمنيا القمح

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

