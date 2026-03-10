رئيس مدينة إسنا يتابع تطبيق تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة سعر البنزين

قام اللواء أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة إسنا بجولة ميدانية بعدد من مواقف السيارات داخل المدينة، لمتابعة انتظام حركة السير والتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة.

وخلال الجولة، حرص رئيس مدينة إسنا على الاستماع إلى المواطنين والسائقين داخل المواقف للاطمئنان على تطبيق التعريفة المحددة وعدم تحميل الركاب أي أعباء إضافية، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية المعلنة بجميع الخطوط.

وتابع رئيس المدينة تعليق لافتات التعريفة الجديدة داخل المواقف بشكل واضح أمام المواطنين لضمان الشفافية وتجنب أي استغلال، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمركز تواصل المرور الميداني على مدار اليوم لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار رئيس مركز ومدينة إسنا إلى أن الحملات التفقدية ستستمر خلال الفترة المقبلة لضمان استقرار حركة المواصلات داخل المدينة والقرى التابعة لها، والحفاظ على حقوق المواطنين والسائقين، موجهاً برفع كفاءة موقف الأقاليم والمواقف المختلفة داخل المدينة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.