إكسون موبيل: إجلاء الموظفين غير الأساسيين من الشرق الأوسط

أعلن رئيس شركة إكسون موبيل عن إجلاء الموظفين غير الأساسيين من الشرق الأوسط، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تجسسية متطورة من طراز "أوربيتر 4" تابعة للقوات الأمريكية في سماء أصفهان وسط إيران.

وأفاد الحرس الثوري في محافظة أصفهان، في بيان نقلته وكالة "تسنيم" للأنباء الإيرانية: "نعلن للشعب الإيراني البطل والمنجب للشهداء، أنه تم قبل قليل اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تجسسية متطورة من طراز (أوربيتر 4) تابعة للعدو الأمريكي في سماء أصفهان".

وأوضح أن هذه هي سابع طائرة مسيرة متطورة للعدو يتم إسقاطها في سماء أصفهان منذ بداية حرب رمضان.