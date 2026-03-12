قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وللنساء نصيب يستعرض دعاء: اللهم تقبل منا الصيام والقيام وبلغنا ليلة القدر
محافظ الدقهلية: لا تخشوا أي قوة خارجية.. لدينا جيش «يسد عين الشمس» ورجال يعشقون الشهادة |صور
تريزيجيه في الصدارة.. ترتيب جدول هدافي الدوري
كسر مفاجئ بخط طرد رئيسي بـ ٦ أكتوبر
روسيا تطالب بإنهاء الحرب: الصراع الدائر حول إيران يهدد بعواقب بيئية وإشعاعية
دعاء الليالي الوترية في العشر الأواخر.. ردده اليوم في التهجد والتراويح
قطر تعلن التصدّي لهجمة صاروخية نفذتها القوات الإيرانية
استجابة للأهالي..محافظ قنا يوجه بإنهاء أزمة تسرب مياه الصرف بأراضي الحاج سلام
رئيس الوزراء يستعرض تقديرات الاستثمارات الحكومية في خطة 2027-2026
الجبلي: إعلان الحكومة عن ربط المشروعات الزراعية وحياة كريمة تحول الريف إلى قلاع إنتاجية
آخر تطورات ملف تقنين أراضى الدولة بدمياط
اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيروت تجدّد نداءها لحماية العاملين بالمجالين الإنساني والطبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منال عوض: تنفيذ إزالة لعدد من مخالفات المباني وغلق وتشميع محلات تجارية بدون ترخيص في الجيزة

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن قيام لجنة مشتركة من الوزارة برئاسة قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، وعضوية الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي والإدارة العامة للشئون القانونية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، بالمرور الميداني على عدد من الوحدات المحلية بمحافظة الجيزة، شملت حي بولاق الدكرور ومركز ومدينة كرداسة وحي الهرم، وذلك لمتابعة منظومة العمل وضبط مخالفات البناء والإشغالات ومراجعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جولات تفتيشية

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن أعمال المتابعة تضمنت مراجعة الأداء بالمراكز التكنولوجية ومنظومة التصالح في مخالفات البناء، حيث تم إنهاء عدد من المتأخرات والتوجيه بسرعة استيفاء الملفات والبت فيها من خلال اللجان المختصة، إلى جانب متابعة أعمال إصدار تراخيص المحال العامة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن نتائج المرور الميداني بحي بولاق الدكرور أسفرت عن تنفيذ إزالتين بعقارين متجاورين للأعمال المخالفة بالدور الرابع بعد الأرضي لتجاوز نسبة الخدمات المقررة بـ25 % والبناء على كامل المساحة، وذلك بشارع حسين عبد العزيز المتفرع من شارع الرشاح بمنطقة زنين، كما تم تنفيذ إزالة أخرى بالدور الخامس بعد الأرضي بأحد العقارات بشارع الشهيد أحمد حمدي لتجاوزه نسبة البناء المقررة.

كما شملت الحملات المرور على عدد من الشوارع الرئيسية من بينها الشوربجي ومحمد عبد الظاهر والملك فيصل، حيث تم غلق وتشميع 15 محلًا عامًا لمزاولة النشاط دون ترخيص، وإنذار 23 محلًا آخر لتوفيق أوضاعهم وفقًا لاشتراطات الترخيص فى قانون المحال العامة، بالإضافة إلى رفع عدد من حالات الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفيما يتعلق بملف النظافة، أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أنه تم رفع عدد من تراكمات المخلفات بنطاق عدد من المناطق منها شارع المصرف ببولاق الشمالي وترعة عبدالعال والمسط، مع التوجيه باستمرار المتابعة الميدانية لمنع تكرار تراكم المخلفات وتحسين مستوى النظافة العامة.

كما تابعت اللجنة المشكلة من الوزارة التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب المقررة بعدد من المواقف بمركز ومدينة كرداسة، شملت مناطق ناهيا البلد وأسفل المحور وشارع الترعة وكفر حكيم، وذلك لضبط المنظومة ومنع أي استغلال للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السائقين المخالفين.

وفي حي الهرم، أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن أعمال المتابعة أسفرت عن تسليم 18 بيان صلاحية موقع للبناء، والانتهاء من 21 نموذج (8) قبول تصالح، وتسليم ترخيصي بناء، فضلًا عن الانتهاء من اعتماد 550 نموذج (8) للتصالح وإعداد 544 نموذجًا آخر جارٍ اعتمادهم من السلطة المختصة.

كما أسفر المرور الميداني بالحي عن تنفيذ 4 إزالات لعقارات مخالفة، وغلق وتشميع 14 محلًا عامًا لمزاولة النشاط دون ترخيص، فضلًا عن رفع عدد من الإشغالات وإيداع المضبوطات بمخازن الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وشددت د. منال عوض على استمرار حملات التفتيش والمتابعة الميدانية بكافة المحافظات، لضبط منظومة العمل داخل الوحدات المحلية، والتصدي الحاسم لمخالفات البناء والإشغالات والمحال غير المرخصة، مع تحسين مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.

التنمية المحلية منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة مخالفات البناء ازالة التعديات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أحمد عبد القادر

التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

ترشيحاتنا

إلهام شاهين

بحبك يا مصر.. إلهام شاهين في أحدث ظهور من الأهرامات

ايناس عبد الله

موعد عزاء زوج الفنانة إيناس عبد الله

ريهام عبد الغفور

ريهام عبد الغفور: أشعر بالخوف قبل عرض أي عمل لي

بالصور

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

فيديو

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

كريم فهمي

اللجان بتستفزني.. كريم فهمي يتحدث عن علاقته بـ ياسمين عبدالعزيز والنجوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد