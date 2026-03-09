الأهلي يغير خطة الزمالك .. المران ينتقل إلى استاد المقاولون العرب استعدادا للمباراة المقبلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه مساء اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة إنبي في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

نقل المران إلى المقاولون العرب

ومن المقرر أن يؤدي الفريق تدريباته مساءً على ملعب استاد المقاولون العرب، بعد نقل المران من ملعب استاد الكلية الحربية حيث كان الفريق يتدرب هناك منذ الصيف الماضي خلال فترة قيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

وجاء قرار نقل المران إلى ملعب المقاولون العرب بسبب استضافة الملعب نفسه مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش اليوم ضمن مؤجلات الجولة ذاتها.

تحذيرات فنية من معتمد جمال

من جانبه حذر المدير الفني معتمد جمال لاعبي الزمالك من الاستهتار بالمنافس مؤكدًا ضرورة مواصلة الأداء القوي الذي ظهر عليه الفريق في المباريات الأخيرة.

كما حرص الجهاز الفني على شرح بعض الجوانب الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها خلال المران استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الفريق البترولي.

موعد المباراة

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي في تمام التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري