مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة
دعاء الإفطار بعد الصيام لتفريج الهموم وتيسير الأحوال في رمضان
حبس 5 أشخاص من بينهم سيدة لاتهامهم بإنهاء حياة شاب في مشتول السوق
الكاف يعلن عن زيادة مكافآت بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
واشنطن تضرب بقوة.. إدراج الإخوان المسلمين في السودان على قائمة الإرهاب العالمية
نهاية حقبة صلاح في ليفربول.. من سيكون الخاسر الأكبر؟
عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء
خلف الحبتور لـ امريكا: لا نحتاج لحمايتكم.. كل ما نريده بقاء أذاكم بعيدًا عنا
أزمة مستحقات تشعل الغضب داخل مودرن سبورت
موقف مصري حاسم ضد انتهاكات الاحتلال.. وخبير: ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي
قفزة كبيرة في سعر النفط اليوم الإثنين
بداية واعدة.. خالد الغندور يشيد بـ حمزة عبد الكريم بعد مشاركته الأولى مع برشلونة أتلتيك
رياضة

الأهلي يغير خطة الزمالك .. المران ينتقل إلى استاد المقاولون العرب استعدادا للمباراة المقبلة

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه مساء اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة إنبي في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

نقل المران إلى المقاولون العرب

ومن المقرر أن يؤدي الفريق تدريباته مساءً على ملعب استاد المقاولون العرب، بعد نقل المران من ملعب استاد الكلية الحربية حيث كان الفريق يتدرب هناك منذ الصيف الماضي خلال فترة قيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

وجاء قرار نقل المران إلى ملعب المقاولون العرب بسبب استضافة الملعب نفسه مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش اليوم ضمن مؤجلات الجولة ذاتها.

تحذيرات فنية من معتمد جمال

من جانبه حذر المدير الفني معتمد جمال لاعبي الزمالك من الاستهتار بالمنافس مؤكدًا ضرورة مواصلة الأداء القوي الذي ظهر عليه الفريق في المباريات الأخيرة.

كما حرص الجهاز الفني على شرح بعض الجوانب الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها خلال المران استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الفريق البترولي.

موعد المباراة

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي في تمام التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري

الزمالك مران الزمالك الأهلي الدوري المصري انبي

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

الأرز

الطن زاد 1000 جنيه.. تعرف على أسعار الأرز بالأسواق الآن

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

الزوجة الضحية بالغربية

هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

أسعار العملات الأجنبية

متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين

النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر

لم يتحرش بها.. النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر

