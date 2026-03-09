تقديم خدمات طبية لأكثر من 330 ألف مواطن بعيادات مستشفيات الحميات خلال يناير

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن مؤشرات أداء إدارة الحميات خلال يناير الماضي، والتي تعكس الجهود المكثفة لتطوير المنظومة الصحية وتقديم خدمات علاجية وتشخيصية متميزة للمواطنين في جميع المحافظات.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن العيادات الخارجية بمستشفيات الحميات استقبلت 330,682 مريضًا تلقوا الفحوصات الطبية اللازمة، فيما تعاملت أقسام الاستقبال والطوارئ مع 75,650 حالة، مما يبرز الجاهزية العالية لهذه المستشفيات في التعامل مع الحالات الطارئة على مدار الساعة.



وأشار الدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية، إلى تقديم الرعاية الطبية لـ1,855 مريضًا في أقسام الرعاية المركزة، و453 مريضًا في أقسام الرعاية المتوسطة، بالإضافة إلى حجز 5,706 مرضى بالأقسام الداخلية لتلقي البروتوكولات العلاجية، مع خروج 5,165 حالة بعد تماثلهم للشفاء.



إجراء 20,283 جلسة غسيل كلوي لـ1,658 مريضًا

ولفت إلى إجراء 20,283 جلسة غسيل كلوي لـ1,658 مريضًا، مع توفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع.



وعلى صعيد الخدمات التشخيصية، تم إجراء 139,989 تحليلًا طبيًا، و27,625 أشعة بمختلف أنواعها، إلى جانب 989 عملية منظار، مما يعزز دقة التشخيص ويسرع من تلقي العلاج المناسب.

وتؤكد الوزارة استمرار جهودها في تطوير مستشفيات الحميات ورفع كفاءتها، من خلال تزويدها بأحدث الأجهزة الطبية والكوادر المدربة، لضمان تقديم رعاية صحية عالية الجودة تلبي احتياجات المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.