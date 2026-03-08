قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران: مـ.قتل 104 من عسكرييها في استهداف أمريكي للمدمرة "دنا"
وزير الصناعة: نستهدف مضاعفة الصادرات غير البترولية لـ99 مليار دولار بحلول 2030
وزير المالية: 80 مليار جنيه سداد طوعي للضرائب وإقرار أنشطة بـ تريليون جنيه
أمن المواطن الغذائي "خط أحمر".. كواليس التدخل الرئاسي لضبط الأسواق
ليلة 19 رمضان.. إقبال واسع على الجامع الأزهر ومشاركة لافتة للقراء الشباب في إحياء التراويح
الخارجية الأمريكية: عودة أكثر من 32 ألف مواطن سالمين من الشرق الأوسط
الركراكي يكشف سر رفضه تقديم خليفته محمد وهبي مدربًا لنتخب المغرب
إطلاق مبادرة في مجال التوثيق الفوتوغرافي بالمناطق الأثرية لضمان الدقة التاريخية
انتقل للدوري الإيطالي.. شبكة إنجليزية توجّه رسالة مثيرة إلى عمر مرموش
دعاء ليلة القدر المستحب.. الإفتاء تحدد 7 كلمات يدعو بها المسلم
السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة متجهة إلى حقل شيبة في الربع الخالي
السعودية: حالتا وفاة و12 مصابا بسبب سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني في الخرج
أخبار البلد

وزير الصحة: إدخال الروبوتات الجراحية والذكاء الاصطناعي في جراحات العظام

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع وفد من شركة «الأهلية هيلث كير» للتوريدات الطبية، بصفتها الوكيل المصري لشركة «استرايكر» حيث ركز اللقاء على سبل التعاون المشترك لتوفير روبوتات متخصصة في جراحة العظام والمفاصل، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية في مجال جراحات استبدال المفاصل المتقدمة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء ناقش مقترحات إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي والجراحة الروبوتية المتطورة في مستشفيات وزارة الصحة، بما يعزز تقنيات  التخطيط للجراحات، واختيار القياسات المثلى لتركيب المفاصل الصناعية، مما يساهم في إطالة عمرها الافتراضي، وتحويل التدخلات المعقدة إلى جراحات اليوم الواحد.

إطلاق برامج تدريبية شاملة

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع استعرض خططاً لإطلاق برامج تدريبية شاملة ومستدامة مخصصة للكوادر البشرية من الاستشاريين، والأخصائيين، وطواقم التمريض، والصيادلة، للعمل على هذه الأجهزة، بهدف ضمان حصول الأطباء على رخص دولية معتمدة لممارسة العمل من الشركة المصنعة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الروبوتات الجراحية تسرع من وتيرة تعافي المرضى، وتقلل من آلام ما بعد الجراحة، بالإضافة إلى خفض نسب المضاعفات والحاجة لإعادة العمليات، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تساهم في تحقيق الاستدامة المالية، وتقليل الأعباء الاقتصادية على القطاع الصحي من خلال تقليل فترات بقاء المرضى في المستشفيات، وتقليل الحاجة للمسكنات وجلسات العلاج الطبيعي الطويلة.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتورة مها إبراهيم مدير أمانه المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد شقوير رئيس المؤسسة العلاجية، والدكتور محمد العقاد مدير المجالس الطبية المتخصصة، والدكتورة نسمة نصر رئيس غرفة المستلزمات الطبية.

ومن جانب الشركة الأهلية هيلث كير للتوريد الطبي،

حضر الدكتور «محسن ميرغني» الرئيس التنفيذي، و«يوسف ميرغني» المدير التجاري ومدير تطوير الأعمال، و«أمجد فرح» المدير التجاري لقسم جراحة العظام والأعصاب والعمود الفقري، و «أحمد علي» مدير قطاع جراحة العظام، و«مروان الأحمر» مدير التخطيط الاستراتيجي، و«بلال ميرغني» محلل الأعمال ومدير التخطيط الاستراتيجي.

