وزير الصحة: إدخال الروبوتات الجراحية والذكاء الاصطناعي في جراحات العظام

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع وفد من شركة «الأهلية هيلث كير» للتوريدات الطبية، بصفتها الوكيل المصري لشركة «استرايكر» حيث ركز اللقاء على سبل التعاون المشترك لتوفير روبوتات متخصصة في جراحة العظام والمفاصل، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية في مجال جراحات استبدال المفاصل المتقدمة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء ناقش مقترحات إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي والجراحة الروبوتية المتطورة في مستشفيات وزارة الصحة، بما يعزز تقنيات التخطيط للجراحات، واختيار القياسات المثلى لتركيب المفاصل الصناعية، مما يساهم في إطالة عمرها الافتراضي، وتحويل التدخلات المعقدة إلى جراحات اليوم الواحد.

إطلاق برامج تدريبية شاملة

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع استعرض خططاً لإطلاق برامج تدريبية شاملة ومستدامة مخصصة للكوادر البشرية من الاستشاريين، والأخصائيين، وطواقم التمريض، والصيادلة، للعمل على هذه الأجهزة، بهدف ضمان حصول الأطباء على رخص دولية معتمدة لممارسة العمل من الشركة المصنعة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الروبوتات الجراحية تسرع من وتيرة تعافي المرضى، وتقلل من آلام ما بعد الجراحة، بالإضافة إلى خفض نسب المضاعفات والحاجة لإعادة العمليات، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تساهم في تحقيق الاستدامة المالية، وتقليل الأعباء الاقتصادية على القطاع الصحي من خلال تقليل فترات بقاء المرضى في المستشفيات، وتقليل الحاجة للمسكنات وجلسات العلاج الطبيعي الطويلة.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتورة مها إبراهيم مدير أمانه المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد شقوير رئيس المؤسسة العلاجية، والدكتور محمد العقاد مدير المجالس الطبية المتخصصة، والدكتورة نسمة نصر رئيس غرفة المستلزمات الطبية.

ومن جانب الشركة الأهلية هيلث كير للتوريد الطبي،

حضر الدكتور «محسن ميرغني» الرئيس التنفيذي، و«يوسف ميرغني» المدير التجاري ومدير تطوير الأعمال، و«أمجد فرح» المدير التجاري لقسم جراحة العظام والأعصاب والعمود الفقري، و «أحمد علي» مدير قطاع جراحة العظام، و«مروان الأحمر» مدير التخطيط الاستراتيجي، و«بلال ميرغني» محلل الأعمال ومدير التخطيط الاستراتيجي.