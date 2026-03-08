2400 دفعه واحدة.. ارتفاع قوي في سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

صعدت أسعار الذهب بقوه اليوم الاحد في السوق المحلي مدفوعة بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه ، وذلك بالتزامن مع العطلة الأسبوعية في البورصة العالمية.

وارتفع سعر الذهب اليوم الأحد بنحو 300 جنيها للجرام الواحد بعد أن ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 2.25 جنيه.

وصعد سجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر بنحو 2400 جنيه ليصل إلى مستوى 60.400 ألف جنيه.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الأحد 8 مارس 2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 5171 دولار للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 6471 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 7550 جنيهات بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 8629 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 60.400 ألف جنيه.



