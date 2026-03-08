لأول مرة.. ارتفاع قياسي في سعر الدولار الآن بالبنوك| اعرف وصل كام

لأول مره، تجاوز سعر صرف الدولار مستوى 52 جنيها في جميع البنوك العاملة في مصر.

وسجل أعلى سعر لصرف الدولار 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع، وذلك في بنوك:"الكويت الوطني ، الاهلي الكويتي، قناة السويس، أبو ظبي الاسلامي "

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار غي البنك العربي الافريقي 52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع.