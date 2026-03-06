هل ترتفع أسعار البنزين خلال الفترة المقبلة ؟.. برلماني يجيب

حذر النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ ، من احتمالية تأثر أسعار الطاقة عالميًا نتيجة التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، وما قد يترتب عليه من انعكاسات على ارتفاع أسعار الوقود في جميع دول العالم ومن بينها مصر .

وأوضح “ سمير” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن التطورات الجارية في المنطقة أثرت بالفعل على أسعار الطاقة والبترول على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأزمات الجيوسياسية غالبًا ما تدفع الأسواق العالمية إلى موجات من الارتفاع في أسعار النفط.

و عن احتمالية رفع اسعار البنزين الفترة المقبلة، أكد “سمير” أن الأسعار حتى الآن ما زالت مستقرة، إلا أن استمرار الحرب لفترة أطول قد يؤدي إلى زيادات محتملة في أسعار البنزين، نظرًا لارتباطه بحركة الأسعار في السوق العالمية، مشددًا على ضرورة وجود رؤية وخطط استباقية للدولة للتعامل مع أي تداعيات اقتصادية محتملة خلال الفترة المقبلة .

وأوضح عضو الشيوخ أنه حال امتداد الحرب لفترة أطول ستزداد الضغوط على أسعار الطاقة، لافتًا إلى أن مصر ترتبط في تسعير المواد البترولية بالأسعار العالمية، ما يعني أن استمرار التوترات قد ينعكس على الأسعار محليًا.

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

وفق آخر تحديث رسمي معتمد، جاءت أسعار الوقود اليوم على النحو التالي:

بنزين 95: 21 جنيها للتر

بنزين 92: 19.25 جنيها للتر

بنزين 80: 17.75 جنيها للتر

السولار: 17.5 جنيها للتر

الغاز الطبيعي للسيارات: 10 جنيهات