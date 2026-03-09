مادلين طبر: وقفت في الشارع يوم 25 يناير بدافع الانتماء لمصر

أكدت الفنانة اللبنانية مادلين طبر أن شعورها بالانتماء لمصر كان دائمًا قويًا، مشيرة إلى أحداث 25 يناير حيث اختارت البقاء مع الشعب في الشارع بدلاً من السفر أو الانسحاب، لأنها أرادت المشاركة والدفاع عن الأماكن التي تخص المواطنين، معتبرة ذلك واجبًا وطنيًا وعربيًا.

وأضافت طبر خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنها وقفت إلى جانب الفنان جمال سلامة لدعم قضيته، مؤكدة أن هذا الدور كان جزءًا من التزامها تجاه الفن والفنانين، باعتبارهم “أطفالها” الذين تحميهم وتدعمهم.

كما كشفت مادلين طبر عن مشاركتها في مشاريع وطنية وفنية، مثل الأغاني الوطنية، وذكرت أن الفنانة مريام فارس كانت شريكتها في بعض الفعاليات، مشيرة إلى خفة روحها وحبها للحياة، وهو ما أعطى التجربة طابعًا ممتعًا وحيويًا.

وأكدت طبر أن مشاركتها لم تكن مجرد نشاط فني، بل كانت انعكاسًا لشعورها بالمسؤولية تجاه الفن والوطن، وحرصها على أن يكون حضورها داعمًا وملهمًا للجمهور والفنانين على حد سواء.