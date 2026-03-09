مادلين طبر: أنا أم بايظة.. لو جبت عيال كانوا هيطلعوا صيع

تحدثت الفنانة اللبنانية مادلين طبر عن شعورها بالقلق والاهتمام الكبير تجاه ابنة أختها جوجو أثناء الزلزال الأخير، مؤكدة أن ارتباطها بها جعلها تعيش حالة هلع أشد من الآخرين.



قالت طبر خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: "كنت عايشة حالة رعب أكتر منهم، دلوقتي نفس المشكلة، لازم أروح لها وأتأكد إنها بخير".

وأضافت طبر أن حنيتها تجاه الأطفال كبيرة، وأنها دائمًا حريصة على رعايتهم حتى في أبسط الأمور اليومية: « أنا أم بايظة لو جبت عيال ما كنتش عارفة كانوا هيطلعوا صيع لو ما كانش فيه حد يراقبهم، وأنا مش بمانع في رغباتهم».

وأكدت طبر أن العناية بالأطفال لا تقتصر على الطعام فقط، بل تشمل كل تفاصيل حياتهم الصغيرة، مشيرة إلى أهمية وجود من يوجههم ويرشدهم: «أخويا جميل معلم العيال، وأنا دايمًا موجودة لأتابع كل التفاصيل وأحميهم».

