القارئ محمد أحمد حسن يؤم المصلين ليلة 21 رمضان بمسجد الفتاح العليم
وزير النقل يعلن وصول ماكينات حفر الخط الرابع للمترو إلى محطات المتحف الكبير والرماية
خطة تصفية المرشد الجديد.. ترامب يدعم اغتيا.ل نجل خامنئي.. ونتنياهو يرتب عملية استهدافه
رسالة عاجلة من سلطان عمان إلى إيران بعد اختيار مجتبى خامنئي مرشدا جديدا
الجيش الأمريكي يفقد مسيرتين من طراز MQ‑9 داخل إيران
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 9 مارس 2026
رئيس الوزراء القطري: الهجمات الإيرانية تعرقل جهود الوساطة
برلمانية: زيادة الحد الأدنى للأجور ضرورة لحماية المواطنين من ضغوط المعيشة
صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة
عصام شلتوت: جماهير الأهلي غير مقتنعة بمهاجم الأهلي كامويش
ليس سجلا سيئا.. أول تعليق من سلوت بعد وصوله لـ 100 مباراة مع ليفربول
علي جمعة يوضح حكم الإفطار في الطائرة: لو شايف الشمس قدامك متفطرش
برلمان

الشعب الجمهوري يوزع 1000كرتونة رمضانية بقوص ضمن مبادرة"مع الناس"

توزيع كراتين رمضان
توزيع كراتين رمضان
يوسف رجب

وزعت أمانة حزب الشعب الجمهوري بمركز قوص في محافظة قنا، 1000 كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة «مع الناس» التي أطلقها الحزب في وقت سابق، وذلك في إطار جهوده المجتمعية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وقال الدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان، أمين تنظيم الحزب بمحافظة قنا، إن الحزب حرص على تجهيز الكراتين بمحتويات أساسية تلبي احتياجات الأسر خلال الشهر الفضيل، وأن عملية التوزيع تمت بعد حصر الحالات المستحقة في قرى ونجوع مركز قوص لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف أمين تنظيم الحزب بقنا، بأن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به حزب الشعب الجمهوري، وحرصه الدائم على التواجد بين المواطنين ومساندتهم في مختلف المناسبات، مؤكدًا استمرار الحزب في تنفيذ العديد من المبادرات الإنسانية والخدمية التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز قيم التكافل والتضامن داخل المجتمع.

فيما أوضح حسن عبدين، أمين تنظيم الحزب بمركز قوص، بأن الكراتين الرمضانية تم تجهيزها بعناية لتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر خلال الشهر الكريم، حيث تضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية مثل السكر والأرز والزيت والسمن والمكرونة، إلى جانب عدد من البقوليات والسلع التموينية الأخرى التى تمثل احتياجات يومية للمواطنين.

وأكد عبدين، أن عملية التوزيع تمت بالتنسيق مع قيادات وأعضاء الحزب في مختلف قرى ونجوع مركز قوص، لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة، مشيرًا إلى أن الحزب مستمر في تنفيذ المبادرات المجتمعية والخيرية خلال الفترة المقبلة، دعمًا للأسر الأولى بالرعاية، وتعزيزًا لدوره في خدمة المجتمع والتخفيف عن المواطنين.
 

