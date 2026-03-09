الشعب الجمهوري يوزع 1000كرتونة رمضانية بقوص ضمن مبادرة"مع الناس"

وزعت أمانة حزب الشعب الجمهوري بمركز قوص في محافظة قنا، 1000 كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة «مع الناس» التي أطلقها الحزب في وقت سابق، وذلك في إطار جهوده المجتمعية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وقال الدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان، أمين تنظيم الحزب بمحافظة قنا، إن الحزب حرص على تجهيز الكراتين بمحتويات أساسية تلبي احتياجات الأسر خلال الشهر الفضيل، وأن عملية التوزيع تمت بعد حصر الحالات المستحقة في قرى ونجوع مركز قوص لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف أمين تنظيم الحزب بقنا، بأن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به حزب الشعب الجمهوري، وحرصه الدائم على التواجد بين المواطنين ومساندتهم في مختلف المناسبات، مؤكدًا استمرار الحزب في تنفيذ العديد من المبادرات الإنسانية والخدمية التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز قيم التكافل والتضامن داخل المجتمع.

فيما أوضح حسن عبدين، أمين تنظيم الحزب بمركز قوص، بأن الكراتين الرمضانية تم تجهيزها بعناية لتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر خلال الشهر الكريم، حيث تضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية مثل السكر والأرز والزيت والسمن والمكرونة، إلى جانب عدد من البقوليات والسلع التموينية الأخرى التى تمثل احتياجات يومية للمواطنين.

وأكد عبدين، أن عملية التوزيع تمت بالتنسيق مع قيادات وأعضاء الحزب في مختلف قرى ونجوع مركز قوص، لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة، مشيرًا إلى أن الحزب مستمر في تنفيذ المبادرات المجتمعية والخيرية خلال الفترة المقبلة، دعمًا للأسر الأولى بالرعاية، وتعزيزًا لدوره في خدمة المجتمع والتخفيف عن المواطنين.

