مادلين طبر تفجر مفاجأة عن «جوجو»: تناديني ماما وهذه قصتنا

تحدثت الفنانة اللبنانية مادلين طبر عن علاقتها القوية بابنة شقيقتها جورجينا، المعروفة داخل العائلة باسم «جوجو»، مؤكدة أنها تعتبرها ابنتها التي ربتها منذ طفولتها.

وأوضحت مادلين طبر خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن جورجينا هي ابنة شقيقتها الصغرى فاتن، التي تزوجت في سن مبكرة وأنجبتها قبل أن تبلغ السابعة عشرة من عمرها، وهو ما جعل مادلين تتحمل جزءًا كبيرًا من مسؤولية تربيتها.

وأضافت أن الفارق العمري بينها وبين شقيقتها خمس سنوات فقط، الأمر الذي جعل العلاقة بين الأم وابنتها أقرب إلى علاقة صداقة، بينما كانت هي من تولت جانبًا كبيرًا من الرعاية والتربية.

وأشارت الفنانة إلى أنها طلبت في وقت ما أن تعيش جورجينا معها بشكل دائم، بسبب الظروف العائلية، لتصبح منذ ذلك الحين بمثابة ابنتها، حتى إن الجميع اعتاد أن يسمعها تناديها «ماما»، مؤكدة أن أجمل أوقاتها تقضيها معها.

كما كشفت مادلين طبر أنها لا تشجع دخول جورجينا المجال الفني، رغم حبها الكبير لها، موضحة أن الوسط الفني مثل غيره من المجالات قد يواجه فيه البعض استغلالًا أو ضغوطًا، لذلك تفضل أن تختار مسارًا مهنيًا آخر بعيدًا عن هذه التحديات.