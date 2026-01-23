قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفقة بـ57 مليار دولار.. ترامب يرفع عرض شراء جرينلاند إلى مليون دولار للفرد
تناولوا فسيخ وملوحة.. تسمم 10 أشخاص من أسرة واحدة في سوهاج
الجيش السوري يستعد لتسلم سجن الأقطان بعد انسحاب عناصر قسد
منع السمسرة وضبط البيانات .. كيف يغيّر قانون الحج قواعد التنظيم؟
سعر أغلى عيار ذهب اليوم 23-1-2026
أول جمعة من شعبان.. اغتنمها بالصلاة على النبي
استعدادات مكثفة لموعد صرف معاشات فبراير 2026 لـ 11.5 مليون مستحق
برشلونة ينجح في حسم صفقة حمزة عبد الكريم
بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026
الاتصالات : عدد مصانع الهواتف المحمولة في مصر 15 .. يعمل بها 10 آلاف مواطن
أقل سعر الدولار اليوم 23-1-2026
دعاء الجمعة الأولى في شعبان.. للرزق وقضاء الحاجات وسداد الديون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

استعدادات مكثفة لموعد صرف معاشات فبراير 2026 لـ 11.5 مليون مستحق

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لموعد صرف معاشات شهر فبراير  2026، لنحو 11.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك من خلال جميع منافذ الصرف على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الهيئة أن صرف المعاشات سيتم في أول يوم من شهر فبراير، عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد، بما يضمن سهولة ويسر حصول المستحقين على مستحقاتهم دون تكدس أو معوقات.

وتتابع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،  للإجراءات التنظيمية والفنية الخاصة بعملية الصرف، لضمان انتظامها بكفاءة، كما أنها اتخذت الاستعدادات ذاتها خلال صرف معاشات الشهر الماضي، بما أسهم في تيسير الخدمة لأصحاب المعاشات والمستفيدين.

ويستفيد من المعاشات نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، في إطار حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية وضمان انتظام صرف المستحقات التأمينية.

يذكر أن  قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حدد الشروط والضوابط المنظمة للاشتراك في تأمين البطالة، حيث يسري هذا التأمين على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص والوحدات الاقتصادية التابعة لها، بشرط ألا تجاوز سن المؤمن عليه 60 عامًا للاستفادة من هذا التأمين.

