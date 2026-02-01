تخفيضات 30%.. عناوين معارض أهلاً رمضان 2026 بالجيزة

تستعد معارض أهلاً رمضان2026 خلال الساعات المقبلة لفتح أبوابها أمام المواطنين لتوفير السلع والاحتياجات لكل بيت مع اقتراب شهر رمضان2026 ، حيث توفر معارض أهلا رمضان كل ما تحتاجه الأسرة بتخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بأسعار السلع في المحلات والمتاجر.

ويبحث المواطنون عن أماكن معارض أهلاً رمضان بالجيزة والتي تنتشر على مستوى المحافظة بعدة أماكن، حيث يُتاح بها العديد من السلع المطلوبة لـ شهر رمضان، بدءاً من الزيت والسكر، وحتى ياميش رمضان بأسعار مخفضة.

معارض اهلا رمضان

موعد معرض أهلا رمضان 2026

كشفت الجهات المنظمة أن موعد معرض أهلًا رمضان 2026 سيكون اعتبارًا من منتصف شهر شعبان، أي مع بدايات شهر فبراير 2026، على أن تستمر المعارض في استقبال المواطنين حتى نهاية شهر رمضان الكريم، مع توفير كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة.

أماكن معارض أهلاً رمضان بالجيزة

المعرض الرئيسى لـ«أهلاً رمضان» بمنطقة فيصل

- أهلا رمضان بالسوق الحضاري بشارع ربيع الجيزي، أمام مطحن السويحي.

- أهلا رمضان بميدان الجيزة أمام مدرسة أبو الهول.

- أهلا رمضان بأرض أبو عبيدة بالمنيب.

- أهلا رمضان بحي العجوزة في ميدان الكيت كات.

-أهلا رمضان بحي الدقي في شارع السودان بمدخل الكوبري الخشب.

- أهلا رمضان بحي الهرم في شارع فيصل الرئيسي أمام شارع حسن محمد.

- أهلاً رمضان بحي الهرم بتقاطع شارع المريوطية مع الهرم.

- أهلا رمضان بحي الوراق بشارع كورنيش النيل بجوار الموقف القديم.

- أهلا رمضان بحي العمرانية بشارع عبد الهادي حسانين، في أرض الشركة الشرقية.

- أهلا رمضان بحي بولاق الدكرور، أسفل كوبري فيصل، بجوار نيابة مرور فيصل.

- أهلا رمضان بحي الطالبية، في شارع حسن محمد.

- أهلا رمضان بحي إمبابة، في شارع المطار بجوار مسجد المنيرة.

- أهلا رمضان بحي المنيرة الغربية، بطريق البراجيل مساكن البراجيل.