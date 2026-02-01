قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تخطي الجرام الـ8000 جنيه..أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026
1000 مصحف بدل السجائر.. فرح مختلف يضيء السبايكة بطما في سوهاج.. ماذا فعل العريس؟
كرسي أنهى حياتها.. خلافات أسرية تقـ.ـتل ربة منزل على يد زوجها بجهينة في سوهاج
موعد مباراة الزمالك ضد المصري في الكونفدرالية
في بيان رسمي.. ترومسو يوضح تفاصيل انتقال كامويش إلى الأهلي
إعلامي: أحد أفراد جهاز المنتخب الوطني هدد إمام عاشور بعدم التواجد في كأس العالم
القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ
مجلس الشيوخ يكشف كواليس خطورة روبلوكس على الأطفال
الإدارة ترحب برحيله.. اجتماع مرتقب مع محمد عواد لحسم موقفه
مدرب شبيبة القبائل قبل مواجهة الأهلي: محبط من أداء فريقي
جيرارد: عودة صلاح لمستواه الحقيقي مفتاح انتفاضة ليفربول
تخفيضات 30%.. عناوين معارض أهلاً رمضان 2026 بالجيزة

رشا عوني

تستعد معارض أهلاً رمضان2026 خلال الساعات المقبلة لفتح أبوابها أمام المواطنين لتوفير السلع والاحتياجات لكل بيت مع اقتراب شهر رمضان2026 ، حيث توفر معارض أهلا رمضان كل ما تحتاجه الأسرة بتخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بأسعار السلع في المحلات والمتاجر.

ويبحث المواطنون عن أماكن معارض أهلاً رمضان بالجيزة والتي تنتشر على مستوى المحافظة بعدة أماكن، حيث يُتاح بها العديد من السلع المطلوبة لـ شهر رمضان، بدءاً من الزيت والسكر، وحتى ياميش رمضان بأسعار مخفضة.

أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات | أخبار مصر | جريدة الديار
معارض اهلا رمضان

موعد معرض أهلا رمضان 2026

كشفت الجهات المنظمة أن موعد معرض أهلًا رمضان 2026 سيكون اعتبارًا من منتصف شهر شعبان، أي مع بدايات شهر فبراير 2026، على أن تستمر المعارض في استقبال المواطنين حتى نهاية شهر رمضان الكريم، مع توفير كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة.

أماكن معارض أهلاً رمضان بالجيزة

  • المعرض الرئيسى لـ«أهلاً رمضان» بمنطقة فيصل
  • - أهلا رمضان بالسوق الحضاري بشارع ربيع الجيزي، أمام مطحن السويحي.
  • - أهلا رمضان بميدان الجيزة أمام مدرسة أبو الهول.
  • - أهلا رمضان بأرض أبو عبيدة بالمنيب.
  • - أهلا رمضان بحي العجوزة في ميدان الكيت كات.
  • -أهلا رمضان بحي الدقي في شارع السودان بمدخل الكوبري الخشب.
خريطة أماكن معارض أهلاً رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات.. تخفيضات 30% خدمات
  • - أهلا رمضان بحي الهرم في شارع فيصل الرئيسي أمام شارع حسن محمد.
  • - أهلاً رمضان بحي الهرم بتقاطع شارع المريوطية مع الهرم.
  • - أهلا رمضان بحي الوراق بشارع كورنيش النيل بجوار الموقف القديم.
  • - أهلا رمضان بحي العمرانية بشارع عبد الهادي حسانين، في أرض الشركة الشرقية.
  • - أهلا رمضان بحي بولاق الدكرور، أسفل كوبري فيصل، بجوار نيابة مرور فيصل.
  • - أهلا رمضان بحي الطالبية، في شارع حسن محمد.
  • - أهلا رمضان بحي إمبابة، في شارع المطار بجوار مسجد المنيرة.
  • - أهلا رمضان بحي المنيرة الغربية، بطريق البراجيل مساكن البراجيل.
أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في المحافظات وقيمة التخفيضات وعناوين الشوادر والمولات المشاركة - موقع حدوتة
  • -أهلا رمضان بمركز ومدينة منشأة القناطر بجوار بنك مصر.
  • - أهلا رمضان بمركز ومدينة البدرشين في شارع عمرو بن العاص بجوار البنك.
  • - أهلا رمضان بمركز أوسيم بجوار ميدان المطحن.
  • - أهلا رمضان بمدينة الحوامدية، في طريق مصر أسيوط بجوار مبنى المدينة.
  • - أهلا رمضان في مركز العياط بشارع شكري القواتلي.
  • - أهلا رمضان بمركز أبو النمرس، في قرية الحرانية بمدخل البلد الرئيسي.
  • - أهلا رمضان بمركز أطفيح، في طريق 21 بجوار البنك الزراعي.
  • - أهلا رمضان بمركز الصف، في طريق 21 بجوار بنك مصر.
  • - أهلا رمضان بكرداسة، في شارع البنك بجوار مبنى مجلس مدينة كرداسة.
  • -أهلا رمضان بمركز الواحات البحرية، بمدينة الباويطي أمام الوحدة المحلية، بجوار بيت ثقافة الباويطي.
  • -أهلا رمضان بالحي الـ11 باكتوبرأمام سنتر الوجيه.
  • -أهلا رمضان بالحي السادس أمام السنترال السادس من أكتوبر.
  • - أهلا رمضان أمام قسم زهراء أكتوبر بمدينة أكتوبر الجديدة.
  • أهلا رمضان بجوار جهاز مدينة حدائق أكتوبر.
أماكن معارض أهلاً رمضان بالجيزة معارض اهلا رمضان اسعار ياميش رمضان رمضان 2026 افتتاح معارض اهلا رمضان

