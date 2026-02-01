قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان
الأهلي يتقدم بخالص التعازي للنائب محمد أبو العنين في وفاة شقيقته
الأهلي يقدم العزاء للنائب محمد أبو العنين في وفاة شقيقته
مفتي الجمهورية: نولي اهتماما بالغا بمكافحة الإرهاب عبر بناء الوعي وتصحيح المفاهيم
انطلاق أولى رحلات إيركايرو من مطار العاصمة الجديدة لنقل المعتمرين| صور
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من عواصف رملية في عدة مناطق
طهران: واثقون من إمكانية التوصل لاتفاق مع واشنطن والحرب كارثية على الجميع
خلال 5 أيام.. طريقة استرداد مقدم جدية حجز شقق سكن لكل المصريين 7
قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة
هالة السعيد: توسيع فرص المرأة في سوق العمل يسهم في زيادة الإنتاج
اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات
أسيست ناصر ماهر .. بيراميدز يفتتح التهديف أمام نهضة بركان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كلب مسعور يعقر طفلًا في رأس سدر ونقله إلى «مجمع الفيروز» لإجراء جراحة عاجلة

الطفل الذي تعرض للنهش
الطفل الذي تعرض للنهش
ايمن محمد

تعرض الطفل محمد عمرو كمال، البالغ من العمر 3 سنوات والمقيم بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، لهجوم عنيف من كلب ضال أثناء لهوه أمام منزله، ما أسفر عن إصابته بجروح متعددة في الرأس ومناطق متفرقة من جسده.

وكان والد الطفل متواجدًا بجواره لحظة الواقعة، حيث فوجئ بكلب مسعور يهاجم نجله محاولًا نهش رأسه وجسده، وتمكن الأب، بعد محاولات شاقة، من إنقاذ طفله وانتزاعه من بين أنياب الكلب، قبل نقله على الفور لتلقي الإسعافات اللازمة.

وجرى نقل الطفل إلى مجمع الفيروز الطبي بطور سيناء، حيث يرقد حاليًا داخل غرفة العناية المركزة، في انتظار إجراء جراحة عاجلة لتركيب جهاز تغذية، نظرًا لطبيعة الإصابات التي لحقت به.

وأكد مصدر طبي أن الطفل يعاني من إصابات متنوعة بأنحاء الجسم، بالإضافة إلى إصابة في فروة الرأس، مشيرًا إلى أن حالته العامة مستقرة، ومن المقرر إدخاله غرفة العمليات لإجراء الجراحة اللازمة.

وفي سياق متصل، أثارت الواقعة حالة من القلق بين أهالي مدن جنوب سيناء، في ظل الانتشار المتزايد للكلاب الضالة بصورة وصفها المواطنون بـ«المفزعة»، رغم الشكاوى المتكررة.

وأكدت مصادر مطلعة أن هناك توجيهات من محافظ جنوب سيناء بتشكيل لجنة لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة، حيث يجري حاليًا دراسة ملابسات الحادث وموقعه، والتعامل مع الكلب المتسبب في الواقعة.

من جانبه، أوضح مصدر مسؤول بالطب البيطري أنه جارٍ إنشاء شلاتر لتجميع الكلاب خارج الكتل السكنية، إلى جانب تنفيذ برامج تعقيم لمنع التكاثر، وتطعيم الكلاب ضد مرض السعار، في إطار خطة للحد من المخاطر التي تهدد المواطنين، خاصة .

جنوب سيناء نهش طفل كلب ضال رأس سدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

جلسة حوارية في جناح الإفتاء

الشباب وصناعة الأثر المجتمعي .. جلسة حوارية في جناح الإفتاء بمعرض الكتاب

ندوة حول شهر شعبان واستقبال رمضان

دار الإفتاء تنظم ندوة حول شهر شعبان واستقبال رمضان في مكتبة مصر العامة بالزاوية

الجلسة الأولى لمؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي لتعزيز حقوق المرأة

فعاليات المحور الثالث بالجلسة الأولى لمؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي لتعزيز حقوق المرأة

بالصور

منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان

مسلسلات على شاشة النهار
مسلسلات على شاشة النهار
مسلسلات على شاشة النهار

كشفت عن التاتو.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة عبر إنستجرام | شاهد

هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة كشفت عن التاتو
هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة كشفت عن التاتو
هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة كشفت عن التاتو

قناة النيل الدولية تدخل مرحلة جديدة.. افتتاح استوديو النشرات المطوّر

المسلماني يفتتح استوديو النشرات المطوّر
المسلماني يفتتح استوديو النشرات المطوّر
المسلماني يفتتح استوديو النشرات المطوّر

درة تخطف الأنظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة

درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة
درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة
درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة

فيديو

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن وطهران.. وحرب الخيارات الصعبة!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

المزيد