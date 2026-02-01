كلب مسعور يعقر طفلًا في رأس سدر ونقله إلى «مجمع الفيروز» لإجراء جراحة عاجلة

تعرض الطفل محمد عمرو كمال، البالغ من العمر 3 سنوات والمقيم بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، لهجوم عنيف من كلب ضال أثناء لهوه أمام منزله، ما أسفر عن إصابته بجروح متعددة في الرأس ومناطق متفرقة من جسده.

وكان والد الطفل متواجدًا بجواره لحظة الواقعة، حيث فوجئ بكلب مسعور يهاجم نجله محاولًا نهش رأسه وجسده، وتمكن الأب، بعد محاولات شاقة، من إنقاذ طفله وانتزاعه من بين أنياب الكلب، قبل نقله على الفور لتلقي الإسعافات اللازمة.

وجرى نقل الطفل إلى مجمع الفيروز الطبي بطور سيناء، حيث يرقد حاليًا داخل غرفة العناية المركزة، في انتظار إجراء جراحة عاجلة لتركيب جهاز تغذية، نظرًا لطبيعة الإصابات التي لحقت به.

وأكد مصدر طبي أن الطفل يعاني من إصابات متنوعة بأنحاء الجسم، بالإضافة إلى إصابة في فروة الرأس، مشيرًا إلى أن حالته العامة مستقرة، ومن المقرر إدخاله غرفة العمليات لإجراء الجراحة اللازمة.

وفي سياق متصل، أثارت الواقعة حالة من القلق بين أهالي مدن جنوب سيناء، في ظل الانتشار المتزايد للكلاب الضالة بصورة وصفها المواطنون بـ«المفزعة»، رغم الشكاوى المتكررة.

وأكدت مصادر مطلعة أن هناك توجيهات من محافظ جنوب سيناء بتشكيل لجنة لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة، حيث يجري حاليًا دراسة ملابسات الحادث وموقعه، والتعامل مع الكلب المتسبب في الواقعة.

من جانبه، أوضح مصدر مسؤول بالطب البيطري أنه جارٍ إنشاء شلاتر لتجميع الكلاب خارج الكتل السكنية، إلى جانب تنفيذ برامج تعقيم لمنع التكاثر، وتطعيم الكلاب ضد مرض السعار، في إطار خطة للحد من المخاطر التي تهدد المواطنين، خاصة .