تخفيضات 25% في معارض أهلاً رمضان.. استعدادات حكومية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

تسعى الدولة لتوفير جميع احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مناسبة، تزامنًا مع زيادة معدلات الاستهلاك في هذه الفترة. ومن أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

تخفيضات تصل لـ25%

أعلنت الحكومة عن تنظيم سلسلة من معارض أهلا رمضان التي ستقدم تخفيضات تصل إلى 25% على السلع الأساسية.

توفير السلع بكميات كافية

تهدف هذه المبادرة إلى توفير السلع بكميات كافية وجودة عالية، تزامنًا مع افتتاح 146 شادرًا جديدًا في جميع أنحاء البلاد لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

خطوات لاستقبال شهر رمضان

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" أن الدولة تتخذ خطوات جادة لاستقبال شهر رمضان من خلال إطلاق معارض "أهلاً رمضان" اعتبارًا من الشهر المقبل، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والغرف التجارية.

السلع الغذائية الأساسية

وأوضح الحمصاني أن المعارض ستتوزع في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يتجاوز 146 شادرًا، وتضم عروضًا وتخفيضات تتراوح بين 15% و25% على السلع الغذائية الأساسية.

توفير احتياجات المواطنين

وأشار الحمصاني إلى أن هذه المعارض ستكون بمثابة بوابات لتوفير السلع بكميات مناسبة وأسعار مخفضة خلال رمضان، في إطار خطة شاملة تهدف إلى استقرار الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين.

افتتاح 123 معرضًا

كما أكد على افتتاح 123 معرضًا آخر ضمن جهود وزارة التموين لضمان توفير جميع السلع الضرورية.