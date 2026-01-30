قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: مصر تدعو لإنشاء صندوق أفريقي لتمويل مشروعات تدعم النمو الاقتصادي
إمساكية رمضان 2026.. مواعيد السحور والإفطار وعدد ساعات الصيام
الرئيس السيسي يرحب بالقضاة والدورات الجديدة بالأكاديمية العسكرية: "فترة بناء وتطوير لخدمة الوطن"
الأهلي مبيضيعش وقت | رحيل نجم الفريق رسميا.. ماذا حدث؟
عقوبة من يعطل مصالح الناس ويقسو عليهم.. خطيب المسجد النبوي يحذره
آخر تحديث لـ سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 30 يناير 2026
جنوب أفريقيا تعلن القائم بالأعمال الإسرائيلي شخصا غير مرغوب فيه
هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها
السيد البدوي لـ صدى البلد: أثق في عمومية الوفد وسافوز برئاسة الحزب للمرة الثالثة.. شاهد
رحل فجأة .. الموت يُسدل الستار على صوت طارق شحتة بشرم الشيخ
حقيقة استيراد مصر للتمور الإسرائيلية .. وزارة الزراعة ترد
صوت الحارة الذي لم يغب.. كنز الغيطاني يعيد نجيب محفوظ إلى شاشة معرض الكتاب
أكرم الشافعي: 117 محلا تجاريا يشارك في معرض أهلا رمضان 2026

الإسماعيلية انجي هيبة

أعلن أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، عن مشاركة نحو 117 محلا تجاريا وتاجرا  بمعرض أهلا رمضان 2026، بخلاف 100 متر من الباكيات الخارجية، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحت رعاية اللواء طيار أ ح أكرم جلال محافظ الاسماعيليه.

وتجري غرفة الإسماعيلية التجارية استعداداتها لاستقبال الشهر الكريم من خلال إقامة معرض اهلا رمضان 2029 بالمركز التجاري بمحافظة الإسماعيلية امتداد محمد علي حي اول، والمقرر افتتاحه في القريب العاجل.

من جانبه، أكد أكرم الشافعي على حرص معارض أهلا رمضان 2024 بالمحافظة على طرح المنتج المصري والذي ينافس بجودة مميزة وسعر أقل.

وأشار الشافعي، إلى أن استراتيجية الغرفة التجارية ترتكز حاليا نحو دعم المنتج المحلي وتشجيع التجار على ذلك،  كما أشار إلى أهمية مواصلة العمل من أجل زيادة التشغيل وتوفير المنتج المحلي بوفرة وتقليل فاتورة الاستيراد من السلع من خلال دعم الصناعة الوطنية.

وفى سياق متصل، صرحت آمال محمود، رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة، أن معرض أهلا رمضان يتيح حاليا  فرصة أمام السيدات لعرض منتجاتهم، وأن اختيار شعار "شجع منتج بلدك" لتشجيع المنتج المصرى والحرف اليدوية والمهارات هدفه الوصول بمنتجات تلك السيدات للتنافسية والعالمية. 

وأضافت أن مجلس سيدات الأعمال يعكف حاليا على دراسة المنتجات والحرف اليدوية التي تنتجها السيدات وخلق شبكة من السيدات والنزول بهن في المعارض وتقديم كافة أوجه العمل لهن، وتقديم الأفكار الجديدة وطرق التسويق المبتكرة.

وأوضحت أن المعرض يشهد حاليا عرض نماذج من المشغولات اليدوية حرصت العارضات على عرضها لجذب المستهلكين نحو المبادرة التى تلقى تزايدا يوميا.

قومي المرأة بالشرقية ينفذ 300 جلسة دوار استفاد منها 15 ألف مواطن

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها للإرتقاء بمنظومة الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية

زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

