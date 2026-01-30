أكرم الشافعي: 117 محلا تجاريا يشارك في معرض أهلا رمضان 2026

أعلن أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، عن مشاركة نحو 117 محلا تجاريا وتاجرا بمعرض أهلا رمضان 2026، بخلاف 100 متر من الباكيات الخارجية، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحت رعاية اللواء طيار أ ح أكرم جلال محافظ الاسماعيليه.

وتجري غرفة الإسماعيلية التجارية استعداداتها لاستقبال الشهر الكريم من خلال إقامة معرض اهلا رمضان 2029 بالمركز التجاري بمحافظة الإسماعيلية امتداد محمد علي حي اول، والمقرر افتتاحه في القريب العاجل.

من جانبه، أكد أكرم الشافعي على حرص معارض أهلا رمضان 2024 بالمحافظة على طرح المنتج المصري والذي ينافس بجودة مميزة وسعر أقل.

وأشار الشافعي، إلى أن استراتيجية الغرفة التجارية ترتكز حاليا نحو دعم المنتج المحلي وتشجيع التجار على ذلك، كما أشار إلى أهمية مواصلة العمل من أجل زيادة التشغيل وتوفير المنتج المحلي بوفرة وتقليل فاتورة الاستيراد من السلع من خلال دعم الصناعة الوطنية.

وفى سياق متصل، صرحت آمال محمود، رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة، أن معرض أهلا رمضان يتيح حاليا فرصة أمام السيدات لعرض منتجاتهم، وأن اختيار شعار "شجع منتج بلدك" لتشجيع المنتج المصرى والحرف اليدوية والمهارات هدفه الوصول بمنتجات تلك السيدات للتنافسية والعالمية.

وأضافت أن مجلس سيدات الأعمال يعكف حاليا على دراسة المنتجات والحرف اليدوية التي تنتجها السيدات وخلق شبكة من السيدات والنزول بهن في المعارض وتقديم كافة أوجه العمل لهن، وتقديم الأفكار الجديدة وطرق التسويق المبتكرة.

وأوضحت أن المعرض يشهد حاليا عرض نماذج من المشغولات اليدوية حرصت العارضات على عرضها لجذب المستهلكين نحو المبادرة التى تلقى تزايدا يوميا.