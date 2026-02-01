بعد تراجعه عن 47 رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري داخل البنوك، خاصة بعد تراجعه عن 47 جنيها في أحد البنوك.

ويستعرض التقرير التالي سعر الدولار في مصر ختام تعاملات اليوم الأحد 1 فبراير 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنوك، مع رصد أعلى وأقل سعر، ومتوسط سعر الدولار في السوق.





أعلى سعر للدولار في مصر اليوم الأحد

سجل أعلى سعر لشراء الدولار في مصر اليوم الأحد داخل بنك العربي الإفريقي الدولي، حيث بلغ سعر الدولار نحو 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع، ليكون بذلك الأعلى بين جميع البنوك بنهاية التعاملات.

سعر الدولار في البنوك الإسلامية

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي مستويات قريبة من متوسط السوق عند 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع، ليواصل التحرك ضمن النطاق المتوسط للأسعار المسجلة اليوم.



سعر الدولار في البنوك الحكومية

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة ليصل إلى 47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بينما سجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، في ختام تعاملات اليوم الأحد.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.06 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، وهو السعر الاسترشادي الذي تتحرك في نطاقه معظم البنوك.

سعر الدولار في البنوك الخاصة

بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك الأهلي الكويتي نحو 47.12 جنيه للشراء و47.22 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك قطر الوطني QNB، وبنك ميد بنك، وبنك التعمير والإسكان، والبنك العقاري المصري العربي، وبنك التنمية الصناعية، وبنك نكست نحو 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

وفي بنوك التجاري الدولي CIB والمصرف العربي الدولي، سجل الدولار نحو 47.09 جنيه للشراء و47.19 جنيه للبيع، ليواصل التحرك بشكل متقارب داخل القطاع المصرفي الخاص.



أقل سعر للدولار في مصر اليوم الأحد

سجل أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم الأحد داخل بنك تنمية الصادرات، حيث بلغ 46.98 جنيه للبيع، مقابل 46.88 جنيه للشراء، ليكون الأقل سعرًا للبيع بين جميع البنوك بنهاية التعاملات.

كما سجل سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني نحو 47.00 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدولار في بنوك قناة السويس، والمصرف المتحد، وبنك الإسكندرية، والشركة المصرفية العربية نحو 47.08 جنيه للشراء و47.18 جنيه للبيع.