منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان
الأهلي يتقدم بخالص التعازي للنائب محمد أبو العنين في وفاة شقيقته
الأهلي يقدم العزاء للنائب محمد أبو العنين في وفاة شقيقته
مفتي الجمهورية: نولي اهتماما بالغا بمكافحة الإرهاب عبر بناء الوعي وتصحيح المفاهيم
انطلاق أولى رحلات إيركايرو من مطار العاصمة الجديدة لنقل المعتمرين| صور
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من عواصف رملية في عدة مناطق
طهران: واثقون من إمكانية التوصل لاتفاق مع واشنطن والحرب كارثية على الجميع
خلال 5 أيام.. طريقة استرداد مقدم جدية حجز شقق سكن لكل المصريين 7
قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة
هالة السعيد: توسيع فرص المرأة في سوق العمل يسهم في زيادة الإنتاج
اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات
أسيست ناصر ماهر .. بيراميدز يفتتح التهديف أمام نهضة بركان
بعد تراجعه عن 47 رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى

عبد العزيز جمال

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري داخل البنوك، خاصة بعد تراجعه عن 47 جنيها في أحد البنوك.

ويستعرض التقرير التالي سعر الدولار في مصر ختام تعاملات اليوم الأحد 1 فبراير 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنوك، مع رصد أعلى وأقل سعر، ومتوسط سعر الدولار في السوق.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

أعلى سعر للدولار في مصر اليوم الأحد

سجل أعلى سعر لشراء الدولار في مصر اليوم الأحد داخل بنك العربي الإفريقي الدولي، حيث بلغ سعر الدولار نحو 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع، ليكون بذلك الأعلى بين جميع البنوك بنهاية التعاملات.

سعر الدولار في البنوك الإسلامية

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع.

 فيما سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي مستويات قريبة من متوسط السوق عند 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع، ليواصل التحرك ضمن النطاق المتوسط للأسعار المسجلة اليوم.

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

سعر الدولار في البنوك الحكومية

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة ليصل إلى 47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

 بينما سجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، في ختام تعاملات اليوم الأحد.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.06 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، وهو السعر الاسترشادي الذي تتحرك في نطاقه معظم البنوك.

سعر الدولار في البنوك الخاصة

بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك الأهلي الكويتي نحو 47.12 جنيه للشراء و47.22 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك قطر الوطني QNB، وبنك ميد بنك، وبنك التعمير والإسكان، والبنك العقاري المصري العربي، وبنك التنمية الصناعية، وبنك نكست نحو 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

وفي بنوك التجاري الدولي CIB والمصرف العربي الدولي، سجل الدولار نحو 47.09 جنيه للشراء و47.19 جنيه للبيع، ليواصل التحرك بشكل متقارب داخل القطاع المصرفي الخاص.

أقل سعر للدولار في مصر اليوم الأحد

سجل أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم الأحد داخل بنك تنمية الصادرات، حيث بلغ 46.98 جنيه للبيع، مقابل 46.88 جنيه للشراء، ليكون الأقل سعرًا للبيع بين جميع البنوك بنهاية التعاملات.

كما سجل سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني نحو 47.00 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدولار في بنوك قناة السويس، والمصرف المتحد، وبنك الإسكندرية، والشركة المصرفية العربية نحو 47.08 جنيه للشراء و47.18 جنيه للبيع.

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

أخبار التكنولوجيا.. الأقوى في تاريخ فيفو.. إليك أهم مواصفات وسعر هاتف iQOO 15 قبل انطلاقه و ريلمي تطلق هاتفي Realme 16 5G ببطاريات ضخمة وتصميم متين

هاتف iQOO 15 Ultra

الأقوى في تاريخ فيفو.. إليك أهم مواصفات وسعر هاتف iQOO 15 قبل إنطلاقه

جهاز شاومي اللوحي Pad 8 Pro

Xiaomi Pad 6 Pro.. مواصفات تابلت شاومي باد 6 برو والمميزات والسعر

منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان

كشفت عن التاتو.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة عبر إنستجرام | شاهد

قناة النيل الدولية تدخل مرحلة جديدة.. افتتاح استوديو النشرات المطوّر

درة تخطف الأنظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

