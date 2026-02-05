المتهمون في مصحة أبو النمرس: خوفنا الشرطة تمسكنا مشينا النزلاء

اعترف المتهمون في واقعة صرف نزلاء مصحة لعلاج الادمان بمدينة أبو النمرس بقيامهم بإخلاء المصحة من نزلاءها فور علمهم بقيام قوات الشرطة بالتفتيش على المصحات في المنطقة.

وقال المتهمون "مالك الفيلا و٣ مشرفين" أنهم علموا بقيام لجنة من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة وقوات أمن الجيزة بعمل حملة تفتيش على مصحات علاج الإدمان في المنطقة للبحث عن المخالفين ولخوفهم من ضبطهم لعدم حيازتهم التراخيص اللازمة فقاموا بإخلاء المصحة من النزلاء وصرفهم في الشارع إلا أنهم تم كشف أمرهم و إلقاء القبض عليهم.

من جانبها قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية حبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وفى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن هروب عدد من نزلاء مصحة بالجيزة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 الجارى أثناء مرور قوة أمنية من مديرية أمن الجيزة وبرفقتهم الجهات المعنية بدائرة مركز شرطة أبو النمرس لفحص الشقق والفيلات التى يتم إستخدامهما كمصحات لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" ، قام المسئولين عن إحدى المصحات غير المرخصة بصرف النزلاء منها قبل وصول القوات.. وأمكن ضبطهم (4 أشخاص "مالك الفيلا ، 3 مشرفين بالمصحة") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم للواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .