نانت الفرنسي يقترب من ضم الموهبة المغربية عثمان معما من واتفورد

دخل نادي نانت الفرنسي في سباق محتدم لإنهاء صفقة المهاجم المغربي الشاب عثمان معما، الذي برز بشكل لافت خلال مشاركته مع المنتخب المغربي في كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا في تشيلي، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة بعد مساهمته في تتويج المغرب باللقب.

وحسب مصادر إعلامية فرنسية، تجرى مفاوضات سريعة بين إدارة نانت ونظيرتها في واتفورد الإنجليزي لإنهاء الصفقة قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية، في محاولة لتعزيز خط هجوم الفريق قبل استكمال منافسات الدوري الفرنسي.

وتشهد الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات في الليج 1 حركة مكثفة، حيث تتنافس عدة أندية على ضم اللاعبين المميزين، وكان نانت من بين أكثر الأندية نشاطًا، متفوقًا مؤقتًا على منافسه ليل الفرنسي في متابعة اللاعب المغربي.

ويبلغ عثمان معما من العمر 20 عامًا، ويشتهر بسرعته الكبيرة وقدرته على اختراق دفاعات الخصم، بالإضافة إلى مساهماته البارزة مع المنتخب المغربي للشباب، ما أكسبه لقب "رونالدو المغرب" بين الجماهير المغربية والمتابعين الأوروبيين.

ونشطت إدارة نانت بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة لتأمين توقيع اللاعب، في ظل اهتمام عدة فرق أخرى بالموهبة الشابة التي أثبتت جدارتها على المستوى الدولي خلال مونديال الشباب.

ويتوقع أن يشكل معما إضافة قوية لخط هجوم نانت، الذي يسعى لتعزيز خياراته الهجومية ورفع مستوى الفريق في الدوري الفرنسي، مع التركيز على اللاعبين الشباب الواعدين.

ومع اقتراب إغلاق سوق الانتقالات، تبدو الصفقة قاب قوسين أو أدنى من أن تصبح رسمية، ليكون عثمان معما الوجه الجديد في صفوف نانت لموسم مليء بالتحديات والطموحات.