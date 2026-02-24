الحرب التجارية الجديدة لترامب تعزز الطلب على سندات الخزانة كملاذ آمن

ارتفعت سندات الخزانة الأميركية بعدما تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالمُضي قدماً في حربه التجارية، عقب إبطال المحكمة العليا للرسوم الجمركية التي فرضها، ما ألقى بظلال جديدة من عدم اليقين على الأسواق العالمية.

ومع تراجع الأسهم واستمرار ترمب في التلويح بتوجيه ضربات عسكرية لإيران، اتجه المستثمرون إلى الملاذ الآمن المتمثل في السندات الحكومية.

وأدى ذلك إلى تراجع عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات ست نقاط أساس ليصل إلى 4.02% بحلول منتصف اليوم الإثنين، في ظل تداولات ضعيفه.

وقالت بريا ميسرا، مديرة محافظ في "جيه بي مورغان": "فيما لا تزال التوترات مع إيران والمخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قائمة، فإن تصاعد عدم اليقين بشأن التجارة خلال الأيام الماضية هو المسؤول عن التحول إلى تجنّب المخاطر في الأسهم، والانتقال إلى الملاذات الآمنة في سندات الخزانة.

ومع هذا القدر من الغموض، ينبغي على المستثمرين خفض المخاطر وزيادة الإقبال على السندات".

تصعيد الرسوم يعمّق حالة تجنّب المخاطر يُقيّم المتداولون تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة بنسبة 15% التي أعلنها ترمب، بعد قرار المحكمة العليا الذي أبطل الرسوم الواسعة النطاق التي كانت قد درّت عشرات المليارات من الدولارات.

وطغت المخاطر الأوسع التي تواجه الشركات، ولو مؤقتاً، على القلق السائد في سوق السندات من احتمال اضطرار الحكومة إلى إصدار مزيد من الدين لتعويض الإيرادات المفقودة، أو رد جزء من نحو 170 مليار دولار جُمعت بموجب الرسوم التي فرضها ترمب في أبريل قبل إلغائها.