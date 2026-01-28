قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوريا .. مـ.قتل 3 أشخاص بانفجار ألغام زرعتها قسد قرب سد تشرين
لسوء الأحوال الجوية.. توقف حركة الصيد والملاحة في كفر الشيخ
مئات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية تتوجه إلى غزة
أول استجواب في البرلمان| مساءلة شاملة حول أزمة الغاز والطاقة
خطابي يشيد بدور الإعلام الرقمي خلال تخريج الدفعة 34 بالجامعة الأمريكية
إعلام إسرائيلي: معبر رفح سيفتح من الجانب الفلسطيني الأحد المقبل
هل يجوز لطلاب 3 ثانوي “تغيير الشعبة” قبل امتحانات الثانوية العامة؟..قرار حاسم
قرار جمهوري بتعيين عدد من معاوني النيابة الإدارية
معلومات الوزراء: 72% من أصحاب الثروات المرتفعة يفضلون مصر للاستثمار العقاري
التعليم العالي: دعم نشر 14 ألف بحث علمي في مجلات دولية مرموقة
وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات إلا بعد التراجع عن التهديدات والمطالب المفرطة وغير المنطقية
نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 130 مواطنا في الضفة الغربية ويحقق معهم ميدانيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر يطالب بخطة شاملة ودعم مستدام للعمالة غير المنتظمة

العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة
ماجدة بدوى

تقدم النائب أحمد عصام ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، بسؤال برلماني ،  إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العمل، ووزير المالية، ووزير التضامن الاجتماعي، بشأن أوضاع العمالة غير المنتظمة، وذلك إعمالًا لنص المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لدعم مختلف فئات المجتمع، إلا أن فئة العمالة غير المنتظمة ما زالت بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والدعم، في ظل ما تواجهه من تحديات معيشية واقتصادية، حيث تكافح هذه الفئة لتوفير احتياجاتها الأساسية ومتطلبات أسرها اليومية.

وأشار النائب أحمد عصام إلى أن سؤاله البرلماني تضمن عدة تساؤلات جوهرية، في مقدمتها:
ما هي خطة وزارة العمل للحصر الدقيق والشامل للعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية؟

وما حجم الدعم الذي تقدمه الوزارة لتلك الفئة؟ وما آليات تحديث قواعد البيانات الخاصة بها بشكل دوري ومنتظم؟


كما تساءل عن دور وزارة التضامن الاجتماعي في توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه من العمالة غير المنتظمة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وبما لا يخل بالتزامات الدولة تجاه باقي الفئات.
وفيما يتعلق بدور وزارة المالية،

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بتوضيح حجم المساندة المالية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، وإمكانية تخصيص بنود ثابتة داخل الموازنة العامة للدولة لزيادة الدعم الموجه لهذه الفئة، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الحماية الاجتماعية والاستقرار المعيشي لهم.

وأكد النائب أحمد عصام ، أهمية أن تكون الإجابة على السؤال البرلماني كتابةً، وفقًا لما نصت عليه المادة (200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشددًا على أن دعم العمالة غير المنتظمة يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

رئيس الهيئة البرلمانية حزب المؤتمر عمالة غير المنتظمة

