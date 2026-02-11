عم حامد.. بسمة وهبة: أشكر وزيرة التضامن ومحافظ السويس على التحرك الإنساني العاجل

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، عن استجابة محافظة السويس ووزارة التضامن الاجتماعي لاستغاثة البرنامج بشأن حالة المواطن المواطن المسن "عم حامد"، والذي كان يعيش في ظروف إنسانية صعبة بعد أن تركه أبناؤه من دون رعاية أو متابعة.

وأضافت "وهبة"، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الموضوع الذي طُرح في الحلقة السابقة لاقى تفاعلًا واسعًا من المشاهدين، ظهر جليًا في الاتصالات والرسائل الواردة إلى البرنامج.

وتابعت، أنها كانت قد ناشدت، على الهواء مباشرة، وزارة التضامن بضرورة التدخل العاجل ونقل الرجل إلى إحدى دور الرعاية، رأفةً ورحمةً به، مؤكدة أن كل ما كان يشغلها هو إنقاذ هذه الروح، بعدما ناقشت حلقة الأمس من البرنامج مدى انطباق القانون على حالات جحود الأبناء، خاصة مع ترك رجل مسن في هذا العمر بمفرده داخل منزله.

وكشفت بسمة وهبة أن الاستجابة جاءت سريعة، حيث تم نقل عم حامد إلى دار رعاية المسنين في منطقة بور توفيق، في اليوم التالي مباشرة لإطلاق النداء عبر البرنامج.

وأعربت عن سعادتها البالغة بهذه الخطوة، مشيرة إلى أن فريق الإعداد وطاقم الكنترول شاركوها الفرحة ذاتها، لما تمثله هذه الاستجابة من انتصار للقيم الإنسانية.

وتقدمت وهبة بالشكر إلى سيادة محافظ السويس ووزارة التضامن الاجتماعي، موجهة شكرًا خاصًا إلى الوزيرة مايا مرسي، مثمنة سرعة التحرك والتفاعل مع الملف الذي فتحه برنامج "90 دقيقة".

وأكدت أن ما حدث يعكس استجابة إنسانية غير متوقعة السرعة، معبرة عن امتنانها بالنيابة عن عم حامد، وعن الإنسانية، وعن أسرة البرنامج، داعية له بالسعادة بعدما انتقل إلى مقر إقامته الجديد المطل على البحر، مؤكدة أنه رجل طيب لم يكن يستحق ما تعرض له.