بسمة وهبة تغني مع أمثال رفعت .. وأم كلثوم تعود بألف ليلة وليلة على الهواء

استضافت الإعلامية بسمة وهبة، الفنانة أمثال رفعت، خلال حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، خلال احتفالية عيد الحب.

وأدت الفنانة أمثال رفعت أغنية "ألف ليلة وليلة" لكوكب الشرق أم كلثوم، حيث نال أداؤها استحسان الإعلامية بسمة وهبة، وتفاعلت مع الأغنية وقامت بالمشاركة في غنائها على الهواء.

صوت من العيار الثقيل

وقالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ هذه اللحظات كانت تجربة ممتعة لها ولجمهور البرنامج، معربة عن إعجابها الشديد بصوت أمثال المميز والهادف، الذي وصفته بأنه صوت من العيار الثقيل.

الصوت والجودة الفنية للفرقة

وأضافت بسمة وهبة أن تجربة الاستماع لأمثال كانت مفاجئة لها، مشيرة إلى أن الصوت والجودة الفنية للفرقة جعلت كل الحضور داخل الاستوديو في حالة إعجاب وانبهار، وقالت: "بصّوا الناس كلها بتتشقلب جوه الاستوديو.. الصوت بينطق! يعني إيه ده؟ إنتي مخاوية ولا حاجة في صوتك؟".

فرصة للاستمتاع بالموسيقى

وأكدت بسمة أن مثل هذه التجارب الفنية تعطي البرنامج بعدًا ثقافيًا وفنيًا مهمًا، وتمنح المشاهد فرصة للاستمتاع بالموسيقى الحية المميزة.

وأشارت بسمة وهبة إلى أنها دائمًا تتابع مواقع التواصل الاجتماعي للاستماع لأصوات الطرب الأصيل، وقد فوجئت بأداء أمثال المتميز، متسائلة عن سبب قلة ظهورها في البرامج رغم موهبتها.

وقالت: "استغربت إنه إزاي هي مابتطلعش في برامج؟ صوتها واصل قوي رغم أن في ناس أقل بكثير واخدين حظهم أكتر"، مؤكدة، أن هذا الحدث يمثل فرصة لتسليط الضوء على المواهب الفنية التي تستحق الانتشار والاهتمام.