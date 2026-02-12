قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي تعلق لأول مرة على أزمة زواج عبد المنصف
رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك بعد قرار المركزي
ظرف إنساني أليم.. مصر تعزي كندا في ضحايا حادث إطلاق النار بمدرسة في بريتش كولومبيا
ترامب: نتنياهو يتفهم موقفنا وأجريت اجتماعا جيدا معه حول إيران والمفاوضات الإقليمية
بعيدا عن المعدة .. النعناع علاج لمشكلة صحية منتشرة بكثرة
150 جنيها تراجعًا... سعر الذهب في مصر الآن
الحزم يحقق فوزًا ثمينًا على الأخدود 2-1 في دوري روشن السعودي
ترامب : «إيران أضاعت فرصتها»… ويهاجم تل أبيب بسبب نتنياهو
ثورة وفدية ضد قرارات البدوي بتشكيل لجان مؤقتة للحزب بالمحافظات .. خاص
طوفان مدريدي.. أتلتيكو يضرب برشلونة برباعية نظيفة في الشوط الأول بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا
بعد مقترح ياسر جلال .. عقوبات رادعة تطارد هؤلاء بسبب التصوير دون إذن
ترامب يحذر من تبعات عدم تجاوب طهران مع المطالب الأمريكية والدبلوماسية الدولية
توك شو

بسمة وهبة تغني مع أمثال رفعت .. وأم كلثوم تعود بألف ليلة وليلة على الهواء

بسمة وهبة
بسمة وهبة
محمد البدوي

استضافت الإعلامية بسمة وهبة، الفنانة أمثال رفعت، خلال حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، خلال احتفالية عيد الحب.

وأدت الفنانة أمثال رفعت أغنية "ألف ليلة وليلة" لكوكب الشرق أم كلثوم، حيث نال أداؤها استحسان الإعلامية بسمة وهبة، وتفاعلت مع الأغنية وقامت بالمشاركة في غنائها على الهواء.

صوت من العيار الثقيل

وقالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ هذه اللحظات كانت تجربة ممتعة لها ولجمهور البرنامج، معربة عن إعجابها الشديد بصوت أمثال المميز والهادف، الذي وصفته بأنه صوت من العيار الثقيل.

الصوت والجودة الفنية للفرقة

وأضافت بسمة وهبة أن تجربة الاستماع لأمثال كانت مفاجئة لها، مشيرة إلى أن الصوت والجودة الفنية للفرقة جعلت كل الحضور داخل الاستوديو في حالة إعجاب وانبهار، وقالت: "بصّوا الناس كلها بتتشقلب جوه الاستوديو.. الصوت بينطق! يعني إيه ده؟ إنتي مخاوية ولا حاجة في صوتك؟".

فرصة للاستمتاع بالموسيقى

وأكدت بسمة أن مثل هذه التجارب الفنية تعطي البرنامج بعدًا ثقافيًا وفنيًا مهمًا، وتمنح المشاهد فرصة للاستمتاع بالموسيقى الحية المميزة.

وأشارت بسمة وهبة إلى أنها دائمًا تتابع مواقع التواصل الاجتماعي للاستماع لأصوات الطرب الأصيل، وقد فوجئت بأداء أمثال المتميز، متسائلة عن سبب قلة ظهورها في البرامج رغم موهبتها.

وقالت: "استغربت إنه إزاي هي مابتطلعش في برامج؟ صوتها واصل قوي رغم أن في ناس أقل بكثير واخدين حظهم أكتر"، مؤكدة، أن هذا الحدث يمثل فرصة لتسليط الضوء على المواهب الفنية التي تستحق الانتشار والاهتمام.

بسمة وهبة عيد الحب الإعلامية بسمة وهبة ألف ليلة وليلة كوكب الشرق أم كلثوم

