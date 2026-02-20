وفاء عامر ترد على شائعات تجارة الأعضاء

أكدت الفنانة وفاء عامر أنها ترفض الرد على الاتهامات الأخيرة المتعلقة بتورطها في تجارة الأعضاء، ووصفت ما يُتداول بأنه «مضحك إلى حد البكاء».

.وقالت، خلال لقائها في برنامج ورا الشمس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين الخطيب على قناة الشمس: «معنديش كلام على التهم دي، واللي عنده دليل يطلعه».

وأضافت وفاء عامر أن هناك بعض الأشخاص يحاولون استغلال الشائعات للبحث عن الشهرة على حسابها، واصفة هؤلاء بأنهم «مرضى شهرة» يسعون للتواجد في دائرة الضوء عبر استغلال اسمها وسيرتها.



وأكدت الفنانة أن هذه الاتهامات لن تؤثر على مسارها الفني أو سمعتها، مشددة على أنها تركز على جمهورها وأعمالها الفنية فقط.

وتابعت أن التعامل مع مثل هذه المواقف يتطلب الصبر والحكمة، معتبرة أن كل خطوة في حياتها الفنية والشخصية لها قيمتها التعليمية والفنية، وأنها لن تسمح لأحد بالتأثير على سمعتها أو نجاحاتها.