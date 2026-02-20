إشادة واسعة من سيف زاهر وجماهير الأهلي بأداء بلعمري

أشاد الإعلامي سيف زاهر ، بأداء الظهير الأيسر المغربي يوسف بلعمري، في ظهوره الثاني مع الاهلي، في مباراة الجونة التي أقيمت امس الخميس ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وكتب سيف زاهر عبر حسابه على فيسبوك "اشادة كبيرة من جماهير الأهلي بعد مشاركه يوسف بلعمري الثانية مع الفريق"

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الجونة عند 20 نقطة محتلاً المركز الثاني عشر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سموحة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.