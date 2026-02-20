قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

خاشعين لله.. آلاف المصلين يحيون الليلة الثالثة من رمضان بصلاتي العشاء والتراويح بالأزهر

صلاتي العشاء والتراويح
صلاتي العشاء والتراويح
أحمد سعيد

اصطف آلاف المصلين بالجامع الأزهر، مساء اليوم الجمعة، في الليلة الثالثة من شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، لإحياء صلاتي العشاء والتراويح، حيث امتلأ الصحن والأروقة برواد بيت الله من مختلف المحافظات، إلى جانب الطلاب الوافدين، في مشهد يعكس مكانة الأزهر العلمية والدعوية، ويجسد معاني الخشوع والاجتماع على كتاب الله.

أصوات القراء تعلو بالقراءات المتواترة في الليلة الثالثة لإحياء صلاتي العشاء والتراويح

وتتعالى أصوات التلاوة بالقراءات المتواترة في صورة تبرز خصوصية المدرسة الأزهرية في إحياء ليالي رمضان، إذ يجتمع أداء الشعيرة مع إحياء تراث الأمة في علم القراءات، في إطار من الانضباط والتنظيم الذي يليق بمقام الأزهر الشريف.

وتقدم المصلين فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية، والشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، إلى جانب عدد من علماء الأزهر وأساتذته وطلابه.

وقد رفع أذان العشاء الشيخ محمد سالم عامر، وأمَّ المصلين في صلاتها الدكتور محمود عزازي، قارئًا برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم من سورة البقرة.

وتقام صلاة التراويح الليلة بآيات من سورتي البقرة وآل عمران بالقراءات المتواترة، حيث يقرأ الشيخ محمد علاء الدين برواية الإمام ابن وردان عن الإمام أبي جعفر المدني، ويقرأ الشيخ محمد سالم عامر برواية الإمام ابن ذكوان عن الإمام ابن عامر الشامي، وتقام الركعات الست الأخيرة من التراويح برواية الإمام شعبة عن الإمام عاصم الكوفي، في تنوع يعكس ثراء علم القراءات الذي يحتضنه الأزهر الشريف.

ويلقي فضيلة الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، درس التراويح بعنوان «شهر رمضان فرصة مركزية لتوحيد الصفوف»، في إطار البرنامج العلمي المصاحب لإحياء الليالي الرمضانية.

كما يعقد ملتقى الأزهر عقب صلاة التراويح بعنوان «أدب الحوار في الإسلام»، بحضور الدكتور عبد الله عزب، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة الأسبق، والدكتور مجدي عبد الغفار، رئيس قسم الدعوة بكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، ويقدمه الأستاذ محمد جمعة، المذيع بإذاعة القرآن الكريم.

وينقل المركز الإعلامي لـ الأزهر الشريف صلاتي العشاء والتراويح يوميًّا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى بثها عبر عدد من القنوات الفضائية.

ويأتي إحياء ليالي رمضان ضمن البرنامج الرمضاني الشامل الذي ينفذه الأزهر الشريف خلال الشهر الكريم، والذي يجمع بين إقامة شعائر الصلاة بالقراءات المتواترة وتنظيم (137) درسًا ومحاضرة وعقد (130) مقرأة قرآنية، إلى جانب موائد الإفطار اليومية للطلاب الوافدين بواقع 7 آلاف وجبة إفطار يوميًّا منها 5 آلاف وجبة ساخنة و2 ألف وجبة جافة، إضافة إلى 3 آلاف وجبة سحور، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تأكيدًا لدور الأزهر الديني والدعوي والاجتماعي في شهر رمضان المبارك.

العشاء والتراويح صلاتي العشاء والتراويح التراويح آلاف المصلين يحيون الليلة الثالثة من رمضان في صلاتي العشاء والتراويح الجامع الأزهر الأزهر

