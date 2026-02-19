السيدة آمنة بنت وهب.. سيرة أم النبي في «وللنساء نصيب»

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير في أولى حلقات برنامج «وللنساء نصيب» خلال شهر رمضان المبارك، أن الحلقة ستتناول سيرة السيدة آمنة بنت وهب، والدة النبي محمد، والتي وصفت بحكمة قومها وحسن صفاتها.

وأضافت الدكتورة دينا أبو الخير، خلال تقديمها برنامج "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن السيدة آمنة بنت وهب عُرفت بكل الصفات الطيبة، وتزوجت من عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم.

وأشارت إلى القصة المشهورة عن جدّ النبي، عبد المطلب بن هاشم، الذي نذر إن رزقه الله بعشرة أبناء أن يذبح أحدهم تقرّبًا إلى الله، فوقعت القرعة على عبد الله والد النبي. ولشدة حبه له، فداه بمائة من الإبل.

كما أوضحت أن عبد الله بن عبد المطلب كان معروفًا بوسامته، وأصيب بمرض أثناء عودته من رحلة تجارة، فأقام عند أخواله في المدينة المنورة حتى تُوفي هناك.