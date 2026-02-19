قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حملة هلال الخير لدعم الأسر المتعففة المصرية ومد جسور العطاء لأهل غزة خلال شهر رمضان
قفزة جديدة.. الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه المصري اليوم الخميس
بماذا اختص الله شهر رمضان؟.. علي جمعة يوضح
كواليس ظهور الخطيب والمعلم في حملات ترويجية لمشروعات الجمهورية الجديدة بالساحل
الطقس غدا ..أجواء مائلة للحرارة نهارًا يصاحبها شبورة وأمطار خفيفة
التخطيط والتضامن: مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية
تعزيز الهوية الصناعية للمحافظة.. تفاصيل أول اجتماع لمحافظ كفر الشيخ
محافظ الوادي الجديد تشهد توزيع مساعدات غذائية وعينية بقرية الخرطوم بالخارجة
الحرب في غزة تفرق بين تارا عبود ووالدها إياد نصّار في صحاب الأرض
تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»
والدة تامر حسني ونجله يظهران معه في إعلان جديد.. شاهد
طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص بخطوات بسيطة ومقادير سهلة
توك شو

السيدة آمنة بنت وهب.. سيرة أم النبي في «وللنساء نصيب»

دينا أبو الخير
دينا أبو الخير
البهى عمرو

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير في أولى حلقات برنامج «وللنساء نصيب» خلال شهر رمضان المبارك، أن الحلقة ستتناول سيرة السيدة آمنة بنت وهب، والدة النبي محمد، والتي وصفت بحكمة قومها وحسن صفاتها.

وأضافت الدكتورة دينا أبو الخير، خلال تقديمها برنامج "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن السيدة آمنة بنت وهب عُرفت بكل الصفات الطيبة، وتزوجت من عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم.

وأشارت إلى القصة المشهورة عن جدّ النبي، عبد المطلب بن هاشم، الذي نذر إن رزقه الله بعشرة أبناء أن يذبح أحدهم تقرّبًا إلى الله، فوقعت القرعة على عبد الله والد النبي. ولشدة حبه له، فداه بمائة من الإبل.

كما أوضحت أن عبد الله بن عبد المطلب كان معروفًا بوسامته، وأصيب بمرض أثناء عودته من رحلة تجارة، فأقام عند أخواله في المدينة المنورة حتى تُوفي هناك.

دينا أبو الخير وللنساء نصيب رمضان صدى البلد

