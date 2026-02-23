قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026
أجواء رومانسية تجمع لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف بعد تصريحاتهما الأخيرة
أول تعليق من رامز جلال علي حلقته مع زيزو
بالطبل والمزمار البلدي.. ريهام سعيد تفاجئ عروسة بجهاز كامل للزواج
صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان | بث مباشر
زيزو يكسر محتوى وديكورات رامز ليفل الوحش
هل يتم تقديم الساعة قبل العيد؟.. اعرف موعد التوقيت الصيفي رسميًا
أيهما أفضل بن رمضان أم إمام عاشور؟ رامز جلال يضع زيزو في مأزق
بعد حلقة رامز جلال ليفل الوحش.. زيزو يتصدر التريند
يضم قيادات ثورتى 25 يناير و30 يونيو .. رئيس الوفد يُصدر قرارًا بتأسيس هيئة جيل المستقبل
سعر الدولار اليوم في البنوك 23-2-2026.. آخر تحديث
محافظات

"كوب واحد يكفي".. انطلاق أكبر ماراثون توعوي بالغربية لحماية "المياه والأسنان"

مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية
مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية
الغربية أحمد علي

أعلن اللواء مهندس محمد عبد الفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، عن تدشين الحملة الكبرى للعناية بصحة الفم والأسنان وترشيد استهلاك المياه، التي تمتد على مدار 21 يوماً لتغطي 300 مدرسة بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

توجيهات وزارة الإسكان 

جاء ذلك في خطوة استراتيجية تعكس تلاحم مؤسسات الدولة لترسيخ ثقافة التنمية المستدامة لدى النشء.

​تحالف ثلاثي لبناء وعي جيل جديد

و​تأتي هذه المبادرة الضخمة نتاج تعاون مثمر بين ، ​شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ، ​مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، ​برنامج المياه والإصحاح البيئي بمنظمة اليونيسف.

تحسين خدمات المواطنين 

​وتستهدف الحملة الوصول إلى نحو 200 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى المعلمين وأولياء الأمور، لرفع الوعي المائي والبيئي والصحي، وتحويل السلوكيات اليومية البسيطة إلى ثقافة مجتمعية مستدامة.

​"كوب ماء" .. معادلة الحفاظ على الصحة والثروة المائية

و​صرح اللواء مهندس محمد عبد الفتاح ، بأن الحملة ترتكز على محور ذكي يربط بين الصحة الشخصية والحفاظ على موارد الدولة ، حيث يتم تدريب الطلاب على كيفية العناية بالأسنان باستخدام "كوب ماء واحد فقط"، وهي رسالة رمزية قوية لوقف هدر المياه خلال العادات اليومية التي قد تستهلك كميات هائلة من المياه دون جدوى.

​إبداع مدرسي وتفاعل غير مسبوق في اليوم الأول

و​شهد انطلاق الفعاليات أجواءً احتفالية وتفاعلية بمدارس المحافظة، حيث تضمن اليوم الأول:
​توزيع أدوات العناية: شملت (فرشاة أسنان، معجون، واستمارة تقويم) لمتابعة التزام الطالب وأسرته يومياً.
​مبادرات ابتكارية: قامت بعض المدارس بتوزيع أكواب خاصة لتحفيز الطلاب عملياً على الترشيد.


​منصات توعية: انطلقت الإذاعات المدرسية ببرامج مكثفة، بجانب ورش عمل ومعارض فنية أبدع فيها الطلاب للتعبير عن أهمية قطرة المياه.
​رقابة وتنمية مستدامة:
​لم تقتصر الحملة على الأنشطة فقط، بل شهدت متابعة ميدانية دقيقة ومكثفة من منسقي شركة المياه ومديرية التربية والتعليم لضمان وصول الرسالة وتطبيق المعايير المطلوبة، مؤكدين أن الهدف الأسمى هو إحداث تغيير حقيقي وملموس في سلوكيات الطلاب، تماشياً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.


واختتم رئيس مياه الغربية ​"إن الاستثمار في وعي أطفالنا هو الضمانة الحقيقية لمستقبل مائي آمن وصحة عامة مستدامة."

