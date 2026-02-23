"كوب واحد يكفي".. انطلاق أكبر ماراثون توعوي بالغربية لحماية "المياه والأسنان"

أعلن اللواء مهندس محمد عبد الفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، عن تدشين الحملة الكبرى للعناية بصحة الفم والأسنان وترشيد استهلاك المياه، التي تمتد على مدار 21 يوماً لتغطي 300 مدرسة بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

جاء ذلك في خطوة استراتيجية تعكس تلاحم مؤسسات الدولة لترسيخ ثقافة التنمية المستدامة لدى النشء.

​تحالف ثلاثي لبناء وعي جيل جديد

و​تأتي هذه المبادرة الضخمة نتاج تعاون مثمر بين ، ​شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ، ​مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، ​برنامج المياه والإصحاح البيئي بمنظمة اليونيسف.

​وتستهدف الحملة الوصول إلى نحو 200 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى المعلمين وأولياء الأمور، لرفع الوعي المائي والبيئي والصحي، وتحويل السلوكيات اليومية البسيطة إلى ثقافة مجتمعية مستدامة.

​"كوب ماء" .. معادلة الحفاظ على الصحة والثروة المائية

و​صرح اللواء مهندس محمد عبد الفتاح ، بأن الحملة ترتكز على محور ذكي يربط بين الصحة الشخصية والحفاظ على موارد الدولة ، حيث يتم تدريب الطلاب على كيفية العناية بالأسنان باستخدام "كوب ماء واحد فقط"، وهي رسالة رمزية قوية لوقف هدر المياه خلال العادات اليومية التي قد تستهلك كميات هائلة من المياه دون جدوى.

​إبداع مدرسي وتفاعل غير مسبوق في اليوم الأول

و​شهد انطلاق الفعاليات أجواءً احتفالية وتفاعلية بمدارس المحافظة، حيث تضمن اليوم الأول:

​توزيع أدوات العناية: شملت (فرشاة أسنان، معجون، واستمارة تقويم) لمتابعة التزام الطالب وأسرته يومياً.

​مبادرات ابتكارية: قامت بعض المدارس بتوزيع أكواب خاصة لتحفيز الطلاب عملياً على الترشيد.



​منصات توعية: انطلقت الإذاعات المدرسية ببرامج مكثفة، بجانب ورش عمل ومعارض فنية أبدع فيها الطلاب للتعبير عن أهمية قطرة المياه.

​رقابة وتنمية مستدامة:

​لم تقتصر الحملة على الأنشطة فقط، بل شهدت متابعة ميدانية دقيقة ومكثفة من منسقي شركة المياه ومديرية التربية والتعليم لضمان وصول الرسالة وتطبيق المعايير المطلوبة، مؤكدين أن الهدف الأسمى هو إحداث تغيير حقيقي وملموس في سلوكيات الطلاب، تماشياً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.



واختتم رئيس مياه الغربية ​"إن الاستثمار في وعي أطفالنا هو الضمانة الحقيقية لمستقبل مائي آمن وصحة عامة مستدامة."