تضامن الغربية: توزيع 450 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى سادس أيام رمضان

شهدت محافظة الغربية مع حلول سادس أيام رمضان المبارك، مبادرة خيرية لتعزيز التكافل الإجتماعى، حيث جرى توزيع عدد (450)كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجًا بقرى الهياتم وعزبة الشرملسي وعزبة القصبي وعزبة السعيد وعزبة خليفة وعزة الشيمي بمركز المحلة الكبرى، وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خلال الشهر الفضيل.

توجيهات تضامن الاجتماعي

وأكدت حسناء إبراهيم، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى بالغربية، أن أعمال التوزيع إنطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم، واستهدفت الوصول إلى الأسر المسجلة ضمن قواعد بيانات التضامن الإجتماعي في مركز المحلة الكبرى، وتحتوي الكراتين الموزعة على حزمة من السلع الإستراتيجية الأساسية التي تلبي احتياجات الأسرة المصرية، ومنها (الأرز، السكر، الزيت، المكرونة، والبقوليات)، لافتة الى ان عملية التوزيع أشرفت عليها مجموعة من المتطوعين من الشباب بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية التابعة للمديرية.

ردع مخالفين

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان توزيع الكراتين جاء تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي بالغربية، للتأكد من عدالة التوزيع ووصول الدعم لمستحقيه الفعليين من الأرامل والمطلقات والعمالة غير المنتظمة، في إطار تضافر الجهود بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.

دعم التبادل والأسر الفقيرة

واوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.