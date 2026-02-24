ياسر جلال: بتألم جدا لما ألاقي حد بيغلط في زميلة فنانة أو فنان .. إحنا إزاي بقينا كده؟

أكد الفنان ياسر جلال أنه يتألم عندما يتعرض الفنانون للإهانة والتجريح، مؤكدا أن الفن والقوة الناعمة عادة ما يتركان أثرًا طيبًا في النفوس.

وقال ياسر جلال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «نجوم رمضان أقربلك»، المذاع عبر راديو «نجوم إف إم»: “أقسم بالله أنا بتألم جدا لما ألاقي حد بيغلط في زميلة فنانة أو زميل فنان، إحنا إزي بقينا كده؟”.

وأشار إلى أن الفن في السابق لم يصرف الناس عن العبادة، مضيفًا: «زمان كان بييجي علينا رمضان نصوم ونصلي التراويح ونتفرج على الفوازير، ونشوف العظيمة نيللي وشريهان ونشوف مسلسلات، ورمضان له شكل جميل، عمر ما الفن يصرفنا أبدًا عن العبادة».

وذكر أن الفنون كانت مهمتها الارتقاء بوجدان الأشخاص، كما أن الفوازير والمسلسلات «علّمت وربّت» مشاهديها، وفقًا لوصفه.

وأشار إلى أن الشعب المصري «وسطي ويحب بعضه بجميع طوائفه»، ذاكرا في الوقت نفسه، أن بعض القوى الخارجية تحاول بث الكراهية.

وختم: “في حد برا صعبان عليه إن البلد لسه واقفة على رجليها، وعندنا قيادة سياسية محترمة جدًا وقوية، وكل مؤسسات الدولة صلبة؛ محدش يقدر يفرقنا، لكن في حد برا عمّال ينشر الفتن على السوشيال ميديا ويكرّه الناس في عيشتها والقوة الناعمة ونجومها”.