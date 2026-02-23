كلهم بيحبوا مودي الحلقة 6.. زواج آيتن عامر وياسر جلال

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” العديد من الأحداث الطريفة.

والتى من ابرزها ، زواج شيماء (ايتن عامر ) ومودي الوكيل (ياسر جلال ) بعد تقارب ملحوظ بينهما.

ميرا (جوري بكر) تقرر ان تخدع صديقتها هالة (هدى الإتربي) مجددًا وتلتقط لها صور مع صديقها يونس لتنشر الصور على السوشيال ميديا ويشاهدها مودي.

وتعرض قناة On e، مسلسل كلهم بيحبوا مودي، للنجم ياسر جلال، في تمام الساعة 7:15 مساءا والإعادة الأولى الثانية عشرة والربع بعد منتصف الليل، والإعادة في الساعة 7:45 صباحاً حصرياً على القناة.

ويُعد مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» من الأعمال الدرامية التي تراهن على الكوميديا الاجتماعية الهادفة، حيث يناقش عددًا من القضايا الإنسانية، في إطار خفيف، وبأسلوب كوميدي جذاب، وسط توقعات بتحقيقه صدى واسعا عند عرضه.

ويشارك في بطولة المسلسل، نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: ميرفت أمين، آيتن عامر، سلوي عثمان ، مصطفى أبو سريع، يوسف منصور، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف، إلى جانب عدد كبير من الفنانين