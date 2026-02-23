ياسر جلال: أعمالي تخضع لضوابط أخلاقية ومهنية

رد ياسر جلال على الانتقادات التي وُجهت لمسلسل «كلهم بيحبوا مودي»، مؤكدًا أنه يتحمّل مسؤولية كبيرة تجاه الأعمال التي يقدمها، خاصة في ظل عضويته بمجلس الشيوخ.



وخلال لقائه في برنامج ستوديو إكسترا، أوضح أنه دخل مجلس الشيوخ بصفته ممثلًا، ليعبّر عن القوة الناعمة في مصر ويمثل الوسط الفني والفنانين.

كلهم بيحبوا مودي.. علاقة عاطفية بين يوسف وهبي وابنة ياسر جلال ياسر جلال: كلهم بيحبوا مودي قائم على بناء درامي محكم وليس الاسكتشات



وأشار إلى أن جميع أعماله تخضع للمعايير والرقابة، قائلًا إن المسلسل تم مراجعته من قبل الجهات المختصة دون تسجيل أي ملاحظات، مؤكدًا أن أعماله تلتزم بالضوابط الأخلاقية والمهنية.

وشدد على أن فريق العمل يدرك جيدًا طبيعة المجتمع المصري وقيمه وعاداته، وهو ما ينعكس في المحتوى الذي يتم تقديمه للجمهور.