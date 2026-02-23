قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

ياسر جلال: أعمالي تخضع لضوابط أخلاقية ومهنية

منار نور

رد ياسر جلال على الانتقادات التي وُجهت لمسلسل «كلهم بيحبوا مودي»، مؤكدًا أنه يتحمّل مسؤولية كبيرة تجاه الأعمال التي يقدمها، خاصة في ظل عضويته بمجلس الشيوخ.


وخلال لقائه في برنامج ستوديو إكسترا، أوضح أنه دخل مجلس الشيوخ بصفته ممثلًا، ليعبّر عن القوة الناعمة في مصر ويمثل الوسط الفني والفنانين.


وأشار إلى أن جميع أعماله تخضع للمعايير والرقابة، قائلًا إن المسلسل تم مراجعته من قبل الجهات المختصة دون تسجيل أي ملاحظات، مؤكدًا أن أعماله تلتزم بالضوابط الأخلاقية والمهنية.
وشدد على أن فريق العمل يدرك جيدًا طبيعة المجتمع المصري وقيمه وعاداته، وهو ما ينعكس في المحتوى الذي يتم تقديمه للجمهور.

