تحقيقات وملفات

تفاصيل خطة تنمية محافظات الصعيد والمشروعات المطروحة لخدمة أبنائه

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

في إطار جهود الدولة للنهوض بمحافظات الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد.. استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اللواء مهندس عمرو عبدالمنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك .

تنمية محافظات الصعيد

وفى بداية اللقاء أشارت د.منال عوض إلى أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد لتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية الاقتصادية بما يساهم فى توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، حرص الوزارة على التنسيق والتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات بالدولة لتحقيق تكامل الأدوار تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية و التي تحقق مردوداً اقتصادياً واجتماعياً سريعاً لأبناء محافظات الصعيد.

تسليم 8 مشروعات

وخلال اللقاء استعرض رئيس هيئة تنمية الصعيد المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها وتسليمها إلى الجهات المعنية لإدارتها بمختلف المحافظات ، حيث تم الإشارة إلى تسليم 8 مشروعات متنوعة للوزارات والمحافظات والجهات المعنية، شملت مشروعات دواجن ومجمعات صناعية و شتلات قصب السكر ووحدات بيطرية وكذا تسليم مجمعات حرفية للمحافظات، وطرح مجمعات أخرى للاستثمار.

كما أشار اللواء عمرو عبدالمنعم إلى اهتمام الهيئة بتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص وتوقيع بروتوكولات لعدد من المشروعات بمحافظات الصعيد مع المستثمرين والجهات الحكومية المعنية.

الاستفادة من المزايا التنافسية والموارد المتاحة والمقومات الطبيعية والبشرية بمحافظات الصعيد 

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية والموارد المتاحة والمقومات الطبيعية والبشرية بمحافظات الصعيد لدفع عجلة التنمية فى صعيد مصر وتلبية احتياجات أبنائه فى مختلف المجالات الحيوية ، مشيرة إلى سعي الوزارة لتحقيق التكامل مع الهيئة فيما يخص البرامج والمبادرات التنموية لوزارة التنمية المحلية والبيئة وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فيما يخص دعم التكتلات الاقتصادية ومجال التصنيع الزراعي والصناعي لتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

التنمية المحلية منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة هيئة تنمية الصعيد تنمية الصعيد

