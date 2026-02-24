آيتن عامر: أختي قالت لي إنتِ مجنونة كيف تتركين عملًا مع ياسر جلال؟

تحدثت الفنانة آيتن عامر عن مشاركتها في مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»، المعروض ضمن موسم دراما رمضان 2026، أمام الفنان ياسر جلال، وقالت إن المنتجة مها سليم كانت أول من تواصل معها بشأن الدور، تلاها اتصال من المخرج أحمد شفيق، ثم الفنان ياسر جلال، مشيرة إلى أن المخرج أصرّ على ظهورها دون مكياج لتجسيد شخصية «جزارة» بواقعية كاملة.

وأضافت آيتن، في تصريحات مع إنجي علي، عبر برنامج «نجوم رمضان أقربلك» على «نجوم إف إم»: “كنا متفقين في البداية على تقديم الشخصية بشكل حقيقي، وأن أقوم بالذبح فعليًا خلال التصوير في المدبح، وكنت مستمتعة جدًا بالتجربة، لكن قالوا بعد ذلك إن هناك تعليمات بعدم إظهار الدم في المشهد، لذلك ظهرت فقط وأنا أمسك بالسكين”.

وأوضحت: “لم أكن متحمسة في البداية، لأنني قدمت أدوار بنت البلد الشعبية كثيرًا، لكن عندما تحدثت مع شقيقتي وفاء عامر، قالت لي: إنتِ مجنونة، كيف تتركين عملًا مع ياسر جلال؟ واكتشفت بالفعل أنني كنت سأخطئ لو اعتذرت، الدور مرعب بالنسبة لي، وفي حلقة اليوم من المفترض أن تتزوج الشخصيتان، وسنرى تطور علاقتهما في الحلقات المقبلة”.

وتابعت: “أنا وياسر جلال أصدقاء جدًا، وهو إنسان محترم للغاية، وبيننا كيمياء غير طبيعية بشهادة الجمهور، الناس بدأت تطالبنا بالعمل معًا مجددًا، هو أيضًا غيّر جلده الفني وصدم الجمهور، ويبحث دائمًا عن التغيير منذ تجربته في (جودر)”.

وعن اتجاهها للغناء بين الحين والآخر، خاصة بعد طرح أغنية «وحشتونا»، قالت: “الغناء بالنسبة لي ليس وسيلة للربح أو تحقيق الذات، بل لتوصيل إحساس داخلي. فكرة الأغنية جاءت من شعورنا بافتقاد من رحلوا عنا، وسعدت بردود الفعل الإيجابية تجاهها”.



